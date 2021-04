En noviembre del año pasado, Denise Rosenthal paralizó las redes sociales luego que anunciara que se casa con su novio, el también músico Camilo Zicavo, integrante del grupo Moral Distraída.

Ahora el cantante entregó detalles sobre su relación con la intérprete nacional y aprovechó de adelantar una posible fecha para llegar al altar tras cuatro años de relación.

Zicavo conversó vía Instagram con Cristián de la Fuente en el programa "Velvet al Desayuno", espacio donde aseguró que "estamos contentos y enamorados".

No quería comprometerse

En ese contexto, el artista desclasificó cómo despistó a su futura esposa para que no sospechara de sus intenciones sobre pedirle matrimonio.

“Ya me venía preguntando hace rato si yo le iba a pedir matrimonio y yo le decía que no, que no era necesario, que solo hiciéramos un acuerdo de vida en pareja. Tenía convencida a Denise de que no me quería casar", confesó.

Respecto al motivo que lo llevó a dar el gran paso, Camilo reveló que la idea surgió luego de que mientras compraba en un negocio una mujer le preguntara por Denise, sin embargo no supo cómo referirse a la cantante.

"No sabía si decirme su novia, su señora. Y yo le dije 'mi pareja'. Yo me quedé como 'quiero decirle mi señora'. Lo que yo quería que ella dijera era 'mi señora'. Y ahí me dije 'voy a pedirle matrimonio si estamos hace rato que puro queremos'", explicó Zicavo.

"Algo muy íntimo"

Finalmente sorprendió a la jurado de "Got Talent" cuando menos lo esperaba, en el día de su cumpleaños frente a su familia.

Según señaló Zicavo para concretar la esperada ceremonia deben planificar el evento con anticipación, ya que él desea que su familia pueda viajar desde Uruguay y Cuba para acompañarlo.

"Estamos proyectando de aquí a un año casarnos, porque queremos que vengan las familias, que todos estemos vacunados, etc", afirmó.



En la misma línea agregó que les gustaría “que fuera algo muy íntimo, pero queremos que estén todos y todas”, concluyó.