Bad Bunny y Karol G fueron los grandes triunfadores en los Latin Music Awards, entregados este jueves en una fiesta celebrada en Miami.

El puertoriqueño se llevó cinco premios, entre ellos “Artista del año”, “Artista favorito urbano” y “Álbum del año” por “YHLQMDLG”

🇵🇷 #BadBunny arrasó en los #LatinAMAs. El boricua se llevó todos estos premios:



1️⃣ Artista del Año



2️⃣ Álbum del Año (#YHLQMDLG)



3️⃣ Artista Favorito Masculino



4️⃣ Artista Favorito Urbano



5️⃣ Álbum Favorito Urbano (Las Que No Iban a Salir)



🕺🏽 ¡Dímelo @sanbenito! pic.twitter.com/deJagcldVi — Latin American Music Awards (@LatinAMAs) April 16, 2021

¿Dónde están las #bebecitas? @karolg y @NICKIMINAJ la pegaron con con #Tusa, que ganó en las categorías:



📌 Sencillo del Año.



📌 Canción Favorita - Urbano.



📌 Colaboración del Año.



🔥 ¡Felicidades! #LatinAMAs pic.twitter.com/GBl11ucGma — Latin American Music Awards (@LatinAMAs) April 16, 2021

Coronavirus en el pasado

Algunos bailarines y el público portaban sus mascarillas correspondientes para resguardarse. Sin embargo, en el estudio donde se realizó el evento, había una gran cantidad de personas, sin respetar los cuidados contra el coronavirus.

"Hacía falta porque con toda esta situación del covid, esta es la primera vez que siento que estoy en unos premios de verdad, en un evento normal", dijo el reggaetonero Nicky Jam al canal Telemundo.

No se presentó Cami

A pesar de no tener ninguna nominación, Camila Gallardo iba a presentarse en los Latin Music Awards, incluso lo había anunciado en sus redes sociales. No obstante, no apareció durante el show, ni siquiera en la gala previa.

Según consignó Radio Bio-Bio, se especula que Cami estuvo en contacto con Alejandro Fernández, quien dio positivo a un test antígeno y tuvo que recibir un premio desde su casa.

“Me encuentro muy bien, asintomático, fuerte y de muy buen ánimo”, dijo el mexicano a través de una videollamada. Además, agregó que ya se vacunó con la primera dosis.