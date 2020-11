Denise Rosenthal paralizó las redes sociales la tarde de este lunes 9 de noviembre, luego que anunciara que se casa con su novio Camilo Zicavo.

"Un hogar y un refugio junto a ti", escribió la cantante junto con un emotivo video en el que se muestra recibiendo el anillo de compromiso por parte del también artista.

En el post se ve a Denise sorprendida, frente a su novio, mientras que este sostenía el anillo que, posteriormente, mostró la cantante en la misma publicación, donde escribió "Le dije que sí".

Tras el anuncio de la noticia, las reacciones por parte de sus fans no se hicieron esperar.

"Me encanta, que hermoso ¡Viva el amor!"; "Felicidades"; "No me lo creo"; "Hermosos", "Oh, muero"; fueron varios de los tantos comentarios que recibió la intérprete de "Soñarse de a dos".

No cabe duda que Denise no fue la única sorprendida, sus fans igual y así lo han demostrado con sus comentarios en la publicación, que tiene miles de visualizaciones.

"Dormir"

El viernes 6 de noviembre la cantante chilena anunció por las plataformas digitales que ya estaba disponible su nuevo tema "Domir", cuyo video ya se encuentra en YouTube.

"¡Ya está #DormirDeniseRosenthal en todas las plataformas digitales!!! Gracias por su amor", escribió la joven por sus redes sociales.

El single es un adelanto de lo que será el próximo álbum de la artista chilena, el cual está marcado por mucho romanticismo y profundidad.

