Al parecer del trauma que vivió Kim Kardashian, luego de ser víctima del robo de sus joyas en la ciudad de París, ya no queda nada. La empresaria volvió a presumir en las redes sociales un espectacular collar de diamantes que dejó atónitos a todos.

La estrella del reality “Keeping Up With The Kardashian” en el año 2016 arribó a Francia para participar en la Semana de la Moda y en horas de la noche fue atacada y amenazada con pistola en mano en su lujosa habitación del Hotel de Pourtales, por unos sujetos que la amordazaron y lograron cargar con un motín de joyas.

El conjunto de alhajas robadas a la socialité estuvieron valoradas en 10.5 millones de dólares, recordó el Daily Mail en una publicación, donde destaca que nuevamente Kim presume de sus millonarios accesorios de diamantes olvidando la situación que vivió.

Un collar personalizado para Kim Kardashian

A través de su cuenta Instagram, Kim Kardashian sorprendió a sus más de 210 millones de seguidores al posar con un deslumbrante collar de diamantes personalizado, tal como lo escribió al pie de la imagen: “Me encanta mi nuevo collar personalizado de @jayfederjewelers”.

En la foto se ve a la exesposa de Kanye West con un top en color gris, de atrevido escote, luciendo la espectacular joya elaborada especialmente para la fundadora de Skims por la exclusiva firma Jay Feder Jewelers.

La diva de la televisión a través de una selfie, que tomó en el vestuario de la habitación de su mansión, hizo alarde una vez más de su fortuna al mostrar la impresionante diadema personalizada que dejó asombrados a más de uno por su belleza.

El portal El Intransigente citó que en el sitio de Instagram de la marca aparecen otros modelos de joyas con precios que oscilan desde los 45 mil dólares hasta los 600 mil dólares. Por lo que se atreven a especular que la pieza podría superar los 30 mil dólares, de acuerdo al diseño del collar de Kim Kardashian.

Sin embargo, podríamos estimar un precio superar al mencionado por el medio, si tomamos de referencia que existe un anillo en la cuenta de la joyería, cuyo costo asciende a más de 29 mil dólares.

La firma en cuestión replicó la publicación de la empresaria en su cuenta, promocionando la pieza exhibida por la influencer estadounidense. Aquí se detalla a la perfección la fina joya confeccionada con eslabones que se entrelazan entre sí y crean una llamativa cadena de grosor y llena de brillantes.

De acuerdo a los cientos de titulares que hablaron del robo de la hija de Kris Jenner, hace 5 años, la empresaria había prometido en ese momento que no publicaría sus joyas en las redes sociales, tras vivir ese amargo momento en París, recordó el tabloide británico.

El presunto autor intelectual el robo, Aomar Ait Khedache, habría confesado, en el año 2020, que Kim era un “blanco fácil”, debido a que solía divulgar información valiosa sobre sus bienes y además su ubicación a través de sus redes sociales.