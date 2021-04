La cantante Natti Natasha es sin dudas una de las reguetoneras más hermosa de la música del género urbano. Sus fans deliran de amor por ella, elogiando su carisma, sencillez y su atractivo físico.

Natalia Alexandra Gutiérrez Batista -su nombre real- nació en República Dominicana el 10 de diciembre de 1986. Comenzó a cantar en un coro de la iglesia y desde muy pequeña supo que su pasión era la música.

Su meta se cumplió cuando se fue a vivir a Miami en búsqueda de sus sueños y finalmente fue Don Omar quien la descubrió en el año 2010.

Su primer éxito, “Dutty Love”, fue precisamente a dúo con el cantante puertorriqueño y gracias a este sencillo ganó tres premios Billboard Latino.

La fama la ha convertido en una de las reguetoneras más querida por su público, con más de 29 millones de seguidores en Instagram, Natti Natasha sigue demostrando su talento en cada uno de sus éxitos musicales.

El antes y después de Natti Natasha

Como todas las cantantes, Natti Natasha no ha sido la excepción a la hora de someterse a arreglos estéticos que han cambiado su apariencia física.

La artista compartió en su Instagram una foto de su infancia que reveló cuánto ha cambiado, reflexionando por el duro camino que tuvo que vivir para llegar a alcanzar la fama y el éxito que hoy disfruta.

“Demuéstrale al mundo que la burla se puede convertir en aplauso”, escribió la estrella del reguetón en una fotografía del pasado, cuando era una adolescente y tuvo una presentación. Su apariencia ya no es la misma, los años pasaron, la fama llegó y sus facciones y cuerpo ya no son los mismos.

A sus 34 años, las fotos del pasado comparadas con la actualidad revelan que la artista ha hecho uso del bisturí en la búsqueda de la perfección.

El estrellato trajo otra apariencia para la artista, tras someterse a cirugías que han cambiado su rostro. Su mentón es evidente que luce diferente, ahora ese óvalo facial dibujó otra forma más agradable a su cara.

A decir de una reseña de Telemundo, se arregló la nariz para perfilarla, al igual que los pómulos. Sus labios también lucen más gruesos por el bótox.

Sin embargo, la artista niega que se haya operado otras partes de su cuerpo, “pues todo está tranquilito allí, original” y solo admitió que se sometió a un aumento de busto.

“Había dicho que nunca me pondría senos, pero cambié de opinión por eso no hay que decir de esta agua no beberé", dijo entre risas en una entrevista.

“Quería hacer ese pequeño cambio y me lo hice. No me arrepiento”, aseguró al manifestar lo bien que se siente con su busto más grande.

También se habla de que la intérprete de “Sin pijama” se realizó una lipoescultura para definir su cuerpo, logrando una cintura súper delgada en forma de reloj de arena.

Los glúteos es otra parte de su cuerpo que modificó para agrandarlo.