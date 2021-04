La popular cantante chilena Camila Gallardo, Cami, lanzó durante este viernes una nueva canción de nombre "Luna", la cual pertenece a su tercer trabajo discográfico.

La canción fue compuesta por la cantante y está producida por Tainy, un connotado profesional conocido por sus trabajos con los reggaetoneros del momento como Bad Bunny, Daddy Yankee, J Balvin, Anuel AA, por solo mencionar algunos.

En el video musical, Gallardo explota su lado más sensual junto a su pareja en el clip, los cuales están inmersos en un mundo sobrenatural que reprenta todo lo que siente la artista, en medio de la armoniosa melodía.

"Luna", se suma a "Big Bang" como el segundo single de su tercer disco, del cual aún no revela la carátula ni el nombre, pero sería lanzado durante el primer trimestre de 2022.

Mira el video:

Cami y su detención en plena pandemia

Fue a fines de enero pasado cuando la cantante Camila Gallardo fue detenida durante una fiesta clandestina en Las Condes, específicamente en un departamento particular de la artista, ubicado en el Hotel W.

Para Cami, la situación le genera “mucho repudio por parte de Carabineros”. “Algún día me gustaría contar cómo fueron realmente los hechos, porque fue una situación asquerosamente manipulada“, aseguró.

La artista además reflexionó que “lo que más me da pena, es que si son capaces de tratar a una figura pública que puede mañana denunciarlos y dejar una cagada a nivel público, no quiero imaginar cómo tratan a la gente que quizás no tienen esa plataforma para hablar”.

“En algún futuro cercano me encantaría contar lo que pasó esa noche, porque realmente miro la situación hoy con mucho repudio y con muchas ganas de ser incorrecta”, aseguró.

“No tengo ganas de ser correcta ni con la institución de Carabineros, ni con los medios de comunicación, ni la prensa. Me cansé de esa de esa postura cuidada, no por un tema vengativo, sino porque creo que es súper injusto la forma en la que no solamente tratan a las mujeres de la industria, sino que la forma en que exponen a las artistas”, señaló.

“Yo tengo una responsabilidad conmigo misma, no tengo una responsabilidad... y tengo una responsabilidad cívica, y si cometí un error, ya pedí disculpas, pero creo que en algún minuto voy a hablar de qué realmente pasó esa noche y qué fue lo que hizo que todo gatillara de esa manera. Pero bueno, ya está”, finalizó el tema.

