Un doloroso momento atraviesa una de las exintegrantes del recordado docureality "Dash y Cangri", quien formó parte de numerosos capítulos y que, incluso, llegó a entablar una amistad con ambos protagonistas del espacio.

Se trata de Lucía Jiménez, quien sufrió la lamentable muerte de su padre, quien se mantenía desaparecido desde enero de este año, en la comuna de Til Til.

Según comentó su hija, el hombre de 50 años había sido visto por última vez saliendo de la casa de un familiar hacia el domicilio de la hermana (tía de Lucía), pero nunca llegó.

Ante esto, Jiménez decidió postear en sus redes sociales diversas fotografías de su padre, junto a información sobre él, para así poder dar con su paradero.

La dolorosa pérdida

Sin embargo, hace unas horas, la exintegrante de "Dash y Cangri" confirmó la noticia que nadie quería recibir y sobre la cual se refirió en su cuenta de Instagram.

"Ya no estás, faltó tiempo para conversar, sanar heridas del pasado quizás. Siento que me faltó mucho por decir y conversar. Nuestros impulsos nos llevaron a separarnos varios meses o años quizás. Perdimos tiempo, siendo que todo se podía solucionar", expresó.

"Es fuerte saber que ya no estás"

Asimismo, señaló que "tengo una gran herida en mi corazón en estos momentos. No sé qué sentir, qué pensar. Es fuerte saber que ya no estás y que faltó mucho por cumplir. Fui dura, mala tal vez y me lo cuestiono a cada segundo".

"Sé que me amabas con todo tu ser. A tus nietos, que eran tu luz, tus ojos. Desde aquí te pido perdón y te perdono por todos los errores cometidos. Nos volveremos a encontrar. Te amo papá!!!", concluyó.

