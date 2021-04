Fue a fines de enero pasado cuando la cantante Camila Gallardo fue detenida durante una fiesta clandestina en Las Condes, específicamente en un departamento particular de la artista, ubicado en el Hotel W.

Tras la situación, la artista recibió una fuerte condena en las redes sociales y luego se refirió al tema señalando que “era una junta piola entre amigos jugando Jenga, Uno y carioca, en eso estábamos", y además expresó que “quiero no solo asumir mi error, sino también disculparme por haber transgredido las medidas del Plan Paso a Paso”.

Ya pasado los meses y viendo la situación con perspectiva, la intérprete nacional se refirió nuevamente al tema en conversación con La Tercera con una respuesta que definió como “honesta, pero al mismo tiempo tengo la presión de ser políticamente correcta y diplomática”.

Su versión

Para Cami, la situación le genera “mucho repudio por parte de Carabineros”. “Algún día me gustaría contar cómo fueron realmente los hechos, porque fue una situación asquerosamente manipulada“, aseguró.

La artista además reflexionó que “lo que más me da pena, es que si son capaces de tratar a una figura pública que puede mañana denunciarlos y dejar una cagada a nivel público, no quiero imaginar cómo tratan a la gente que quizás no tienen esa plataforma para hablar”.

“En algún futuro cercano me encantaría contar lo que pasó esa noche, porque realmente miro la situación hoy con mucho repudio y con muchas ganas de ser incorrecta”, aseguró.

“No tengo ganas de ser correcta ni con la institución de Carabineros, ni con los medios de comunicación, ni la prensa. Me cansé de esa de esa postura cuidada, no por un tema vengativo, sino porque creo que es súper injusto la forma en la que no solamente tratan a las mujeres de la industria, sino que la forma en que exponen a las artistas”, señaló.

Aún no es tiempo

A pesar de que Cami indicó que ahora no quiere referirse más al tema porque está enfocada en su música, indicó que contará más detalles “cuando tenga ganas” y aseguró que “todo fue muy desmedido”.

“Cuando quiera hablar del tema, lo hablaré con el guion bien claro, para que no se me olvide nada de lo que tengo que contar”, agregó.

Respecto a la exposición de los artistas como figuras públicas involucrados en situaciones como la que ella vivió, la artista dijo: “¿Qué es ser figura pública? Como que es muy subjetivo (...) ¿Y eso conlleva una responsabilidad? ¿Qué tipo de responsabilidad? Es 'tricky' (engañoso) el juego mental”.

“Yo tengo una responsabilidad conmigo misma, no tengo una responsabilidad... y tengo una responsabilidad cívica, y si cometí un error, ya pedí disculpas, pero creo que en algún minuto voy a hablar de qué realmente pasó esa noche y qué fue lo que hizo que todo gatillara de esa manera. Pero bueno, ya está”, finalizó el tema.

