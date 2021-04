Luciana, la pequeña hija de Maura Rivera y Mark González, cumplió seis años el pasado martes. La bailarina compartió, como toda madre orgullosa, varias fotografías de su retoña a través de redes sociales.

En las historias de su Instagram, Rivera compartió un emotivo mensaje que demuestran el incondicional amor que tiene la pequeña Luciana por los animales.

Durante el video, la niña muestra la reacción que tuvo cuando se enteró que su papá compró un pulpo para comer en el almuerzo.

“Partieron el pulpo de a pedazos para comérselo y eso no se hace. Tiene que quedarse en el mar y no romperlo ni cogerlo para almorzar”, dijo la menor.

Además, comentó su pena por lo que estaba haciendo el exfutbolista de La Roja: “Pobrecito pulpo, se lo va a llevar a la boca el papá y los pulpos no se comen".

Nunca más se come pulpo

La exparticipante de Rojo, quien escuchaba y grababa lo que decía su hija, le preguntó a Luciana: “¿No se comen, cierto?, ¿ningún animal?".

Ella le respondió muy seria y enojada: "Ningún animal. Es triste que los rompan. Todos los animales tienen sangre y la sangre no se come de los animales. Todos los animales no se comen”.

Luego del video, Mark le prometió a su retoña que no volverá a comer pulpo, pero sólo si ella está presente.

