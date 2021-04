Cuando comenzó la pandemia, Rodrigo “Gallina” Avilés y su novia decidieron dejar el departamento donde se hospedaban, para partir a la casa de sus respectivos padres.

El padre del exYingo es ingeniero comercial, por lo cual “Gallina” escuchaba y veía lo que hacía todos los días. De un día para otro, se motivó a estudiar lo mismo que su progenitor.

“Al escuchar, todos los días, lo que hacía me iba impregnando. Yo cacho de computación gracias a mi papá, pero escuchándolo le agarré más el gustito”, dijo Rodrigo a LUN.

Ante eso, Rodrigo le comentó a su padre que “quería aprovechar” el tiempo muerto durante la pandemia, él lo apoyó de inmediato.

El mateo del curso

Rodrigo “Gallina” está estudiando en modalidad online. Empezó en agosto y está súper contento. Además, explicó que las notas no son como las que todos conocemos, van de 1 a 100.

“Mi promedio es de 90. Son dos ramos cada nueve semanas y llevo ocho ramos aprobados. Matemática la pasé con un 97”, reveló.

Le va mejor que en el colegio

El actor y locutor radial confesó que le va mucho mejor que en el colegio: “Parece que necesitaba estudiar algo que me gusta. En el colegio salí con promedio 5,5. No me gustaba la historia, la matemática me costaba, yo creo que era muy disperso”.

Sus notas tienen doble mérito. Gallina intenta no pedirle ayuda a su papá, debido a su extensa jornada de trabajo. Aunque a veces lo ayuda con la programación de códigos.

La cábala del bigote

“Gallina” se dejó un bigote como cábala para aprobar todos sus ramos y lograr titularse. “La Karina (su novia) lo aprobó, dice que me veo más maduro. Es a la única que le gusta. Todos dicen que me parezco a Freddy Mercury. Yo creo que lo mismo, pero de lejos, como a tres kilómetros”, bromeó.