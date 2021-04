Las amistades dentro del mundo de la televisión parecen ser pocas y es por eso que “llama la atención" cuando hay demostraciones de afecto entre dos famosos de la farándula local.

Así lo hizo recientemente el cantante y animador Luis Jara quien le dedicó emotivas palabras a su excompañera en la animación del matinal “Mucho Gusto” de Mega, Katherine Salosny.

El mensaje de Jara fue con motivo del cumpleaños de la también actriz, con quien se hicieron muy cercanos cuando ambos estuvieron a la cabeza del programa, momentos que el cantante quiso recordar.

Su saludo

“Hoy 8 de abril esta de cumpleaños una compañera entrañable de trabajo, pero que encierra además una de las épocas más felices de nuestras carreras”, escribió.

Además agregó: “Te envío un beso enorme mi querida Kathy Salosny en este día especial, y quiero que sepas que recuerdo y recordaré para siempre nuestros imborrables 5 años juntos. Un beso enorme y todo lo mejor para ti. Feliz cumpleaños”.

Otra amistad

Otra de las amistades cercanas que mantiene el intérprete de "Mañana" es con Cecilia Bolocco, quien recientemente reveló un significativo gesto que el artista tuvo con ella en uno de los peores momentos de su vida, cuando su hijo Máximo fue diagnosticado con un tumor cerebral.

"Estabas (Luis Jara) en la Teletón del 2018, me acababan de dar el diagnóstico lapidario de Máximo dos días antes, y venía esta Teletón que para mí siempre ha sido muy importante, porque mi compromiso con esa obra, al igual que tu compromiso, es desde hace muchos años, desde 30 años, y no podía ausentarme", contó Bolocco al animador en su programa de radio.

Luego agregó que “Máximo además me dijo ‘mamá, ¿cómo no vamos a ir?’, y fuimos y yo me acuerdo que estaba con el alma trizada, no sabía si iba a poder hablar, si iba a poder enfrentarme a ese escenario para buscar la ayuda que siempre necesita Teletón”.

Y fue ahí cuando el exanimador del Mucho Gusto fue trascendental, ya que, según reveló Bolocco, "no me voy a olvidar nunca de tu abrazo Lucho, nunca, porque siempre has sido de una dulzura y de una contención hacia mí tan linda, ¿será porque tenemos la misma edad?, ¿será porque comenzamos nuestra vida pública muy jóvenes?, ¿será porque tú también comprendes lo complejo y difícil que es muchas veces tener una vida en vitrina?, será por tantas cosas, pero siempre he sentido tu cariño".

