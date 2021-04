Cecilia Bolocco se encuentra feliz por estos días tras el estreno de su nuevo programa radial, donde ha tenido invitados y declaraciones que ya han dado qué hablar.

Fue justamente hace unos días que conversó con el animador y cantante nacional, Luis Jara, con quien reveló un especial y emotivo momento que vivieron juntos hace algunos años, en medio de la enfermedad de Máximo Menem Bolocco, el hijo de la ex Miss Universo.

Recordemos que en 2018 Bolocco vivió uno de los momento más duros de su vida luego de que a Máximo (16) se le detectara un tumor cerebral, por lo que tuvo que ser operado de urgencia y desde ahí que su vida se volcó al bienestar de su hijo.

El apoyo de Lucho

Sin duda que este periodo con la enfermedad de su hijo ha sido uno de los más sigtnificativos en la vida de Bolocco, por lo que cada apoyo que recibió durante ese tiempo es algo que la animadora guarda en sus recuerdos.

Y justamente Jara fue uno de los que brindó una importante contención a la también diseñadora, según contaron en el programa de radio estrenado recientemente. Ella contó que justo días después de que detectaron el tumor en su hijo se realizó la Teletón de ese año, evento donde ella participa activamente.

"Estabas (Luis Jara) en la Teletón del 2018, me acababan de dar el diagnóstico lapidario de Máximo dos días antes, y venía esta Teletón que para mí siempre ha sido muy importante, porque mi compromiso con esa obra, al igual que tu compromiso, es desde hace muchos años, desde 30 años, y no podía ausentarme", contó.

Luego agregó que “Máximo además me dijo ‘mamá, ¿cómo no vamos a ir?’, y fuimos y yo me acuerdo que estaba con el alma trizada, no sabía si iba a poder hablar, si iba a poder enfrentarme a ese escenario para buscar la ayuda que siempre necesita Teletón”.

Y fue ahí cuando el exanimador del Mucho Gusto fue trascendental, ya que, según reveló Bolocco, "no me voy a olvidar nunca de tu abrazo Lucho, nunca, porque siempre has sido de una dulzura y de una contención hacia mí tan linda, ¿será porque tenemos la misma edad?, ¿será porque comenzamos nuestra vida pública muy jóvenes? , ¿será porque tú también comprendes lo complejo y difícil que es muchas veces tener una vida en vitrina?, será por tantas cosas, pero siempre he sentido tu cariño".

Ante la emoción de Jara, que se encontraba al otro lado del teléfono, Cecilia le expresó que “quiero que también tú sientas y sepas que mi cariño hacia ti es igual o más grande".

