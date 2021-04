La cantante chilena Denise Rosenthal reveló por sus redes sociales cuál fue la mayor "locura" que hizo por amor para volver con un exnovio, y retó a sus seguidoras y seguidores a contarle lo que ellos han hecho por esa persona amada.

"Cuénteme su mayor 'locura de amor'. Parto yo, tengo muchas. No me juzguen por favor", expresó por TikTok y en sus stories de Instagram.

La intérprete contó que, hace mucho tiempo, estaba con una persona y cómo fue rechazada por su pareja de aquel momento.

"La cosa es que estaba pololeando y me patearon (...). No es el punto importante de esta conversación, bueno, igual sí porque gracias a eso viajé desde Santiago hasta Valparaíso a mostrarle la canción que le había hecho", narró.

La artista confesó que el tema se llama "No quiero olvidarme de ti" y forma parte del álbum "El Blog de la Feña 2".

"Siempre fui intensa"

Sin embargo, la historia no terminó allí, después de viajar y no convencer a su entonces pareja de volver, Denise regresó a Santiago y tomó todas las fotos que tenían juntos y las pegó con el portón de la casa de la familia de su ex.

"No me siento orgullosa, no me juzguen, siempre fui intensa. Logré que volviera conmigo, pero terminamos después", dijo y apuntó: "Él se lo pierde amor, sorry".

Matrimonio en puertas

Afortunadamente la cantante actualmente se encuentra más enamorada que nunca del también músico Camilo Zicavo, con quien se comprometió el pasado mes de noviembre de 2020.

"Un hogar y un refugio junto a ti", escribió la cantante junto con un emotivo reels de Instagram en el que se muestra recibiendo el anillo de compromiso por parte del artista, quien la sorprendió el día de su cumpleaños con la petición.

Tras dar a conocer la noticia, Camilo, con quien lleva más de tres años de relación, también realizó un post dedicado a Denise en el que escribió "ir caminando juntos", acompañado de una galería de fotos de ambos en distintos momentos.

