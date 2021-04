A finales de enero, Ingrid Aceitón y su pareja informaron una dolorosa noticia a través de sus redes sociales: El bebé que esperaba la modelo falleció mientras estaba en gestación (tenía 30 semanas de embarazo).

A dos meses de la partida de su hija, la exchica reality ha intentado seguir adelante con su vida, sin embargo asegura que no ha sido fácil enfrentar este lamentable hecho.

"Esto es demasiado difícil"

Mediante su cuenta de Instagram, la también influencer, compartió un emotivo mensaje, en el que destacó el apoyo que ha tenido este último tiempo tanto de sus más cercanos, como de otras madres que han pasado por algo similar.

“Las mamás que han perdido sus hijos me entenderán, que el leer un mensaje de ellas, no sé ni porqué, pero muchas veces hacen mi día más tranquilo”, confesó en una de sus stories.

En la misma línea, expresó su pena por la pérdida de la pequeña Alice Amorette.

“Esto es demasiado difícil, quisiera que a nadie más le suceda, es lo peor. Quizás muchos no comprenden lo que se siente y es mejor porque no se lo doy a nadie”, expresó Ingrid.

En relación con el duro momento que se encuentra pasando, reveló que "estoy muy triste hoy, muy triste. Y hay mamás que me dan esperanzas que luego se me van".

Planes a futuro

Ignacio Jélvez, su pareja de hace un año y padre de la menor que falleció, ha sido fundamental en este complejo proceso que han tenido que enfrentar. Ahora ambos residen en San Rafael, en la región del Maule, en donde están acompañados por otros familiares.

Pese a su dolor, Ingrid asegura que su deseo de ser madre no desaparece y que quiere volver a lograrlo.

"Independiente de que ya no esté con ella, jamás en mi vida podría decir que hubiese preferido no quedar embarazada. Alice es mi primera hija, es única e irremplazable. Siempre he querido ser mamá y quiero volver a lograrlo", aseguró en conversación con LUN.