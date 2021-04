Desde el inicio de "Demente" que los seguidores de la nueva nocturna de Mega esperan el romance entre Flavia Betancourt, encarnada por Patricia Rivadeneira, y Javiera Cáceres, personaje interpretado por Ingrid Cruz.

Si bien aún no hay nada concreto entre ambas, en los últimos capítulos se ha podido ver cómo la tía del desaparecido Mateo y la subcomisario Cáceres están cada vez más cerca, en una relación que los fanáticos ya bautizaron como "Flaviera".

Patricia Rivadeneira interpreta a Flavia, una mujer maltratada por su esposo Dante (Andrés Velasco) y cuya hija Miranda (Victoria de Gregorio) sufre de adicción a las drogas. Debido al secuestro de su sobrino conoce a la subcomisario, quien mantiene una relación con la joven Maira (Fernanda Ramírez).

En entrevista con La Cuarta, ambas actrices se refirieron a lo que se ha significado interpretar a estos personajes.

"Espero que este personaje le sirva a otras mujeres"

Rivadeneira explicó que “a Flavia lo construí inspirándome en mujeres que yo conozco que sufren de maltrato psicológico, físico, pero la verdad es que es un personaje que estaba muy bien escrito. Y por lo tanto bastó entrar en el juego que Pablo Illanes (guionista) nos propuso”.

Flavia es “una mujer lesbiana adulta, que ya tiene una vida hecha. Es una realidad realmente oculta, invisibilizada y muy poco conocida. Y espero que este personaje le sirva a otras mujeres para poder tomar la decisión de rehacer sus vidas, siendo honestas consigo mismas respecto de su orientación sexual y su identidad de género”, sinceró la actriz.

Respecto a cómo ocurre esta aceptación en el personaje, Rivaneira detalló que tras conocer a Javiera, Flavia “es la primera vez en muchos años que reconoce esta pasión, esta atracción por otra mujer. Y el corazón no envejece. Así que para ella al menos no hay un impedimento de la edad”.

No obstante, la mayor de los hermanos Betancourt “se frena porque está casada y tiene principios muy férreos respecto del matrimonio, la familia. Y ha dedicado su vida a eso, a su hija, entonces tiene un conflicto súper fuerte de convencerse a sí misma y por supuesto a los demás de lo que siente por Javiera”.

"Ha sido maravilloso"

Por su parte, Ingrid Cruz alcaró que "para mí es una gran oportunidad que me den la posibilidad de hacer personajes de la comunidad LGTBQ+. Ha sido maravilloso. Me parece muy importante que se toquen estos temas desde la naturalidad y no desde la gravedad de que alguien sea lesbiana porque muchas veces por ahí pasan los temas”.

Sobre el personaje, para la subcomisario Cáceres no hay “un juicio o prejuicio por su orientación sexual”, precisó la actriz.

“Me parece muy interesante mostrar el amor en mujeres adultas y sobre todo lesbianas. Desde el punto de vista de la posibilidad de enamorarse, pero también la posibilidad del atractivo físico. Que no se pierde. Es mucho más interesante tocar ese tipo de puntos”, agregó Cruz.

