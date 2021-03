La actriz chilena Daniela Lhorente, conocida por su participación en teleseries como "Romané", "El circo de las Montini" o "Perdona nuestros pecados", reveló que fue detenida tras ser sorprendida en la vía pública en plena cuarentena por el coronavirus.

Recordemos que en Chile desde la llegada de la pandemia, en 2020, para salir en zonas que estén confinadas, es necesario salir portando un permiso de desplazamiento que Carabineros entrega de forma virtual.

Sin este documento, que permite comprar y realizar actividades que el ciudadano estime convenientes, se puede detener a la persona por poner en peligro la salud pública.

Pancho Melo la había advertido

En un programa de CHV, la actriz, que es esposa de Pancho Melo, comentó que un sábado tras faltarle carne para su menú de almuerzo, decidió ir a comprar a un negocio que queda cerca de su casa.

"Le dije a Francisco -que es súper conservador y respetuoso- 'voy a ir a la esquina a comprar' y él me dice '¿sacaste el permiso?' y yo: 'ay pa' qué si no pasa nada, voy rápido y vuelvo, no te preocupís', porque él me reta mucho", inició contando.

Tras ir a la carnicería sin ser sorprendida por Carabineros, la actriz aprovechó de ir a una verdulería, pensando, erróneamente, que correría la misma suerte.

"Estoy en la verdulería, miro para afuera y de repente veo a dos carabineros pidiendo los permisos. Yo me quedé helada", reveló. En ese intertanto que vio a los uniformados, Daniela confesó que pensó en un plan para zafar del control policial.

"Venía con la canasta llena de verduras y dije 'sabís que te la voy a dejar aquí, no voy a comprar na' porque están los pacos y no tengo permiso, me voy a ir'. Lo hice todo mal, todo mal, me fui como ratón orillero con la cara de culpa que ya no te la podís", añadió.

En su escape, escuchó que un Carabinero decidió controlarla. En ese momentó, comenzó a fingir que buscaba el permiso de desplazamiento, sin embargo, de todas formas le terminó confesando al personal de orden y seguridad que andaba sin el documento, por lo que terminó en un calabozo de la comisaría.

En el lugar se encontró con una vecina que también fue detenida por lo mismo, que lloraba sin control puesto que no sabía lo que pasaría con ella. "Yo le decía ‘relájate, inhala y exhala, no va a pasar nada’, así estaba en la celda", rememoró Lhorente, que de seguro nunca más saldrá a la calle -en cuarentena- sin el permiso correspondiente.

