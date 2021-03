TikTok se ha transformado en la aplicación por excelencia durante la pandemia. Muchos famosos nacionales han ingresado a la plataforma de imitación y baile, entre ellos el actor Fernando Larraín.

En un video publicado por Tito Larraín en “Casado con Hijos”, superó los 1.2 millones de reproducciones, aunque el actor, hasta la entrevista con LUN, no tenía idea de la situación.

“No te puedo creer. Chuta, me estoy desayunando con la noticia. Es que no sé dónde revisarlo, así de poco tecnológico soy”, confesó Larraín.

El video viral

En el corto de menos de dos minutos, Larraín está utilizando el filtro de una joven en cuclillas, quien comienza a moverse al ritmo de la música. Desde el cuello hacia arriba, es la cara del actor.

“Sabía que existía TikTok, pero jamás pensé en hacer esos movimientos de baile, que son súper distintos a los que uno hacía en una época”, comentó el actor de “100 días para enamorarse”.

“Me tiro no más”

En la misma línea, Larraín dice que le gustan mucho sus videos y que le da el visto bueno a la productora, que maneja su cuenta, para que lo publiquen. “Lo encuentro súper divertido. No practico las caras, me tiro no más. Voy tratando de hacer algo que tenga sentido”, explicó.

“A mi señora le cargan los videos, no le gusta que haga esas cosas. No me ha hablado, pero yo ya la cacho. Hay ciertas cosas que no le gusta que haga”, señaló Larraín.

Ante el problema con su pareja, expone que no sabe si seguirá en la misma línea con sus videos: “No quiero tener problemas en la casa”.