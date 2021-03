El destacado imitador y humorista nacional Stefan Kramer, sorprendió en redes sociales con la imitación al periodista de Meganoticias, Rodrigo Sepúlveda.

“Fue un honor inesperado”, comentó Sepúlveda a LUN, quien como homenaje se tomó fotos imitando las señas que utilizó Kramer en su caracterización.

“¿Me tomó una foto como Kramer? ¿Por qué no? ¿Por qué no me la puedo tomar? Está todo bien, perfecto, te lo cedo”, bromeó el comunicador.

Conexión con la audiencia

Sepúlveda cree que el imitador se ligó a sus gestos y dichos por la conexión que ha cosechado con los televidentes y sus fanáticos de redes sociales, por las opiniones claras sobre el acontecer diario del país.

“Me dan plena libertad editorial para poner los puntos que estime. Estoy agradecido de esa libertad y la conexión con el público”, confesó el periodista deportivo.

“Lo captó perfecto”

Rodrigo Sepúlveda reveló lo que más le gustó de la imitación de Kramer: “Me gustaron sus cambios de tono y movimientos con las manos. Yo gesticulo muchísimo y Kramer lo captó perfecto. Mi respiración profunda le salió notable, porque es imperceptible y él se dio cuenta de ese detalle”.

Kramer se preparó un mes para imitar a Sepúlveda. Vio una gran cantidad de presentaciones del periodista para llegar a una perfecta imitación. Ensayó todos los días.

“Se reunía con su gente para afinar detalles, como la ropa y la barba. En todo caso, yo bailo mejor en TikTok”, expuso Sepúlveda.