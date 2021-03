Los fans de Maca (Hitzka Nudelman) y Rubí (Vivianne Dietz) de "Edificio Corona", los "Rubirenas", se encuentran eufóricos luego que la historia entre ambas esté dando luces de que podrían terminar juntas.

Esto porque luego que el personaje de Nudelman, que es abiertamente homosexual en la ficción, le declarara su amor a Rubí de forma directa, ha abierto una esperanza en que ambas podrían iniciar un romance.

Y de acuerdo al avance del capítulo que se podrá ver este martes 30 de marzo, una relación entre las dos, para los "Rubirenas" podría ser más que fantasía, una realidad.

El avance

Resulta que el pololeo entre Rubí y Miguel (Max Salgado) no está saliendo del todo bien. Los padres de este último llegaron a Santiago para conocer a su nieto, y trataron mal al personaje de Dietz debido a la ropa que estaba utilizando.

Esto dejó sumamente triste a Rubí, quien comenzó a reflexionar en compañía de su madre (Paola Volpato), sobre por qué sus relaciones amorosas tampoco han funcionado con sus otros pretendientes.

"Me da rabia, me da rabia conmigo misma porque nunca he podido tener una historia bonita... Quizás yo muestro algo que no soy. Quizás lo que ve la gente no soy yo", señaló la "Cardenashian", abriendo un hilo de teorías que apuntan a que estaría conociendo sus verdaderos gustos en cuanto a lo afectivo, que no tendría que ver con los hombres, sino con las mujeres.

Tampoco lo creo realmente pero se parece mucho a las cosas que decía la Maca antes de salir, tipo "yo no soy como todos creen" #EdificioCorona https://t.co/21Ah4Q1kP7 — Fer.•°🏳️‍🌈Rubirena (@wlwshippxr) March 29, 2021

la rubi llorando, no por el miguel, sino porque esta confundida, te dice todo lo que necesitas saber sobre cual es su verdadera historia de amor #EdificioCorona — 🐞 (@itoldsuns) March 29, 2021

RUBÍ POR FIN SE VA A QUITAR EL DISFRAZ DE HETEROoOOOoOO #EdificioCorona #Rubirena pic.twitter.com/FsKlfo3hDK — 𝘮𝘢𝘫𝘰😸 (@MaraJosMr4) March 29, 2021

La historia de amor de Rubí todavía se está escribiendo y esa historia será con Maca. #EdificioCorona — Dietzka🏳️‍🌈 (@RUBlRENA) March 29, 2021

la rubí ya empezó con la confusión (o aclaración según como lo veas) :(((( me da pena verla triste.#EdificioCorona pic.twitter.com/rqgYKOp9kH — G R A Y S O N (@AleDirentis) March 29, 2021

Wn la rubí solo quiere una linda historia de amor 🥺 #RubiRena #EdificioCorona pic.twitter.com/aRHWD0r9sZ — Javi ✨Hitzka diosa✨ (@OBrangie) March 30, 2021

"Edificio Corona" se emite de lunes a viernes por las pantallas de Mega, a partir de las 20:00 horas.

