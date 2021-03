Hasta que llegó el momento que miles de fans de Maca y Rubí de "Edificio Corona" estaban esperando. Finalmente, el personaje de Hitzka Nudelman le declaró su amor al papel que interpreta Vivianne Dietz.

Recordemos que desde el primer capítulo de la ficción, los televidentes especularon que Macarena sentía algo más por Rubí, luego que en varias escenas mostrara signos de que en realidad quería ser algo más que su amiga.

"No podemos ser amigas"

En el capítulo del lunes 22 de marzo, el rol de Nudelman le parte diciendo a Rubí: "¿Te acuerdas que me dijiste que era bueno echar para afuera, decir lo que uno siente? (...) Lo que pasa es que yo quiero que tú estés bien. A mí de verdad me importa lo que a ti te pasa".

La hija de Paola Volpato en la ficción, Rubí, señaló que eso es obvio, porque son "amigas". Sin embargo, Maca retrucó sus palabras y se le declaro, pese a que sabía que ella no sentía lo mismo. "Me gustas, me gustas mucho", sentenció.

"No te estoy joteando, no pienses eso", complementó la joven. La "Cardenashan", con evidente sorpresa, le contestó a Maca que esto "cambia las cosas (...) yo no quiero que tu sufras, imagínate, te voy a estar contando los minos que me gustan, con las personas que voy a salir y tú vas a estar al lado".

"Lo mejor que podemos hacer ahora es alejarnos un tiempo hasta que todo esto pase (...) nosotras no podemos ser amigas si estamos confundiendo las cosas", agregó la joven, quien le planteó a Maca que volverán a juntarse cuando a ella supere su enamoramiento.

La esperada escena causó furor en redes sociales, donde decenas de personas identificados como "Rubirenas", aplaudieron el momento de sinceridad y se encuentran expectantes por saber cómo seguirá transcurriendo la historia a partir de ahora.

"Edificio Corona" se emite de lunes a viernes a partir de las 20:00 horas por las pantallas de Mega, y además los capítulos se pueden ver de forma online.

