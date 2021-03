La conocida actriz y panelista de televisión chilena Francisca "Pancha" Merino, sorprendió a sus seguidores en redes sociales tras subir una foto en donde se puede ver su tonificada figura.

Con un traje de baño de tipo entero que posee un pronunciado escote frontal, Merino dejó en evidencia que ha estado entrenando físicamente. Prueba de ello son sus visibles cuádriceps.

"Quiero mostrar lo que tengo"

Tras ser consultada por LUN, la recordada actriz de "Adrenalina" confesó que está haciendo 120 sentadillas diarias. "Estoy ejercitándome para aguantar anímicamente esta nueva cuarentena, en la anterior subí 8 kilos y físicamente me ha hecho muy bien", reveló.

Asimismo, comentó que empezó a trotar "una hora y media diaria en trotadora en la casa. Estoy haciendo también ejercicio en la Volta (máquina remadora de agua) que trabaja harto la parte superior".

Pero no todo es ejercicio. Para tener dicha figura, Pancha confesó que también está comiendo "más sano". Una de las personas que la motivó para este cambio de vida fue su pareja, Andrea Marrochino.

"Me dice que tengo buen cuerpo, que soy joven, que aproveche el cuerpo que tengo. Y yo encuentro que también es así. Como buen italiano no le gusta que me vista con vestidos tan largos o que ande muy tapada, le gusta que muestre lo que tengo", afirmó.

Pero no todo pasa por él. Merino señalo que ella también quiere "mostrar lo que tengo. Me siento cómoda porque ya no tengo complejos. Tengo 47 años y creo que cuido bastante mi lado espiritual y ahora también mi lado físico. Todavia puedo mostrar y sentirme cómoda usando una linda minifalda o un escote piola".

