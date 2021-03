Todo Chile quedó impactado en octubre de 2002 tras conocerse la prematura muerte de la actriz chilena Carolina Fadic. La mujer perdió la vida a sus 28 años luego de sufrir un infarto cerebral que la tuvo internada por 17 días en cuidados intensivos.

Pese a su corta edad, gracias a su talento y carisma logró a los 21 años, sin haberse titulado como actriz, ser la protagonista de su primera teleserie. Y de ahí en adelante, cosechó solo éxitos en su carrera.

A sus 23 años ya tenía las cosas claras. Vivía con su pareja 20 años mayor, Gabriel del Carril, a quien conoció cuando tenía 17 años. Con él tuvo a su único hijo, Pedro.

Y también fue una mujer muy opinante. En una entrevista con la revista "Paula", que brindó en el año 1997, Fadic se sinceró sobre varios temas que dividen a la sociedad chilena hasta el día de hoy.

Religión, sexualidad y drogas

Pese a que se educó en un colegio católico, reconoció en dicha instancia que "ver una monja en la calle me descompone el día. Me cuesta mucho creerle el cuento a la Iglesia Católica (...) Están entorpeciendo el progreso, la vida humana".

"Por ejemplo, es tan absurdo lo de la ley de divorcio. En este país todavía se vive una especie de Inquisición", expresó la artista en ese entonces, cuando se vivía un álgido debate por la ley que buscaba regular el divorcio en la nación, la cual finalmente se aprobó y despachó en el año 2004, siendo Chile uno de los últimos países en permitir la disolución de los matrimonios civiles.

Carolina Fadic

Por otra parte, también habló sobre las personas homosexuales, a quienes reconoció en ese año que los apoyaba "ciento por ciento". "Ellos están en una situación de vida tan difícil y no es lógico hacérselas más difícil. Hacer leyes que no les permitan vivir juntos... ¡es el colmo! Yo tengo amigos hombres que tienen relaciones hace cinco años, que se aman, y es lo más lindo que he visto".

Sobre las drogas, una de las temáticas que más preocupan a Chile por estar en el top 10 de los países que más consumen, Fadic comentó que las campañas para erradicar el consumo no estaban bien enfocadas.

"Se le da tanta importancia a la marihuana y resulta que uno se fuma un pito, se ríe un rato, no le hace daño a nadie, mayores cambios mentales ni traumas psicológicos no produce, pero ¿qué pasa con el alcohol?, que es la droga más común (...) La cocaína, la pasta base, el alcohol, ésas son drogas fuertes. Y hay mucho dinero de por medio. Es asqueroso ver a la gente jalando. Es una droga que te cierra, que te aleja de la gente", sentenció.

La muerte

Carola Fadic, finalmente, reveló que no era una mujer que le temiera a la muerte, sino que la veía "como algo que tiene que pasar". Lo que en verdad le aterraba eran las condiciones de salud en que pudiese estar al momento de envejecer.

Aunque como si de un presagio se tratara, la actriz ya pensaba que no estaría viva en esa etapa del desarrollo humano. "Pienso que no llegaré a eso, me voy a morir antes", remató.

