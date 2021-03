"Aprender de cocina es algo que siempre quise", reveló Fabricio Vasconcelos en una entrevista con LUN. Con su delantal y cuchillo en mano realiza todas las preparaciones que aprende en sus clases.

Reconoce ser bueno para la parrilla, conoce una gran variedad de cortes y "hacer un buen chimichurri. Sé hacer papas y arroz, lo básico, pero me falta mucho".

La especialidad de la casa

En sus clases, el ex "Mekano" ha aprendido a preparar una gran variedad de platos de cocina chilena, tartas de frutas, lomo crocante y huevo pochado. Todas las recetas y preparaciones las comparte en su cuenta de Instagram. "Quiero mostrarle a mis hijas que puedo hacerlo bien", comentó.

"Mariela cocina rico. Me gusta poder cocinarle, porque como siempre lo hace ella, yo puedo regalonearla. Siento que se ha enamorado más de mí", dijo entre risas.

"Es muy atractivo un hombre que cocine también. Que después de un día cansado le tengo algo rico preparado", siguió contando.

"Le ponen nota a mis platos"

Además de Mariela, la esposa de Fabricio, sus hijas son las primeras que evalúan su preparaciones: "Le ponen nota a mis platos. Además me gustaría algo: cuando salimos la gente se acerca y me pide fotos, ellas saben que bailaba, pero no lo han visto. Me gustaría que vieran al papá en televisión".

El principal objetivo de aprender cocinar, es porque en un poco tiempo participará en un programa culinario: "Quiero llegar a participar sabiendo algo. Por ejemplo, he aprendido a hacer unas ricas salsas, acompañamientos", expresó.

