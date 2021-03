Tras aceptar el papel de "Viuda Negra" (Black Widow) en los "Los Vengadores" (The Avengers), Scarlett Johansson se ha convertido en unas de las actrices más aclamadas del Universo de Marvel por parte de los seguidores de la saga, quienes esperan ansiosos el estreno de la próxima película de los superhéroes.

Pese a la relevancia del personaje, la actriz reveló durante una entrevista que no estaba segura de personificar a la heroína y muchos menos lucir el ajustado uniforme, pues tenía la impresión de que los responsables del llamado Universo Cinematográfico de la compañía no habían calibrado demasiado bien el impacto que su perfil interpretativo tendría entre los fans de la franquicia.

Sin embargo, tras las grabaciones de la película y el resultado de la misma, Johansson cambió su opinión, consignó la revista Glamour.

¿Un desastre?

"Es que me parecía que la idea de ver a un grupo de actores enfundados en el vestuario de estos superhéroes iba a desembocar en desastre. Quizá no en desastre; pero, pensaba que la gente se quedaría diciendo: '¿Pero qué es esto?'", afirmó la actriz a la revista 'The Gentlewoman'.

Y apuntó: "Luego llegó un momento concreto en el que ya sentí que el trabajo iba en la buena dirección".

Finalmente, expresó: "Cuando rodamos esa escena de 360 grados en la que aparecemos preparados para combatir la invasión, entre los escombros de Grand Central. Cuando nos enseñaron el resultado, creo que ahí todos tuvimos muy claro que, después de seis meses de trabajo, la cosa iba a funcionar. Fue muy emocionante".

En la cinta de "Black Widow", que se estrenará el próximo 9 de julio tanto en cines como en Disney+, la heroína asumirá todo el protagonismo, además de indagar en su misterioso pasado, el cual le traerá algunas sorpresas.

Por otra parte, la directora Cate Shortland sostuvo que tanto Scarlett Johansson como Florence Pugh, "Yelena Belova" en la cinta, se enfermaron de neumonía, lo que trajo complicaciones durante las grabaciones. Aún así el rodaje salió adelante y lograron captar la esencia de los personajes.

Todo sobre Scarlett Johansson

Todo sobre Marvel