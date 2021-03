El martes 23 de marzo se estrenó a través de YouTube el documental de Demi Lovato, "Dancing with the evil", que cuenta, a través de sus palabras, como fue el momento en que casi muere tras una sobredosis de drogas duras.

Asimismo, la pieza biográfica aborda otros pasajes de su vida, como los distintos abusos que vivió y cómo ha sido lidiar con la fama desde adolescente.

Problemas tras la sobredosis

Demi contó que la noche del 24 de julio de 2018, donde sufrió una sobredosis tras mezclar heroína, crack, pastillas modificadas y alcohol, pudo haber perdido la vida.

Una exasesora de la época, Jordan Jackson, fue la que la encontró en su pieza en donde yacía totalmente desnuda, inmóvil y con su cuerpo de un color azul.

Jackson llamó a emergencias, pese a que algunos de los colaboradores de Lovato querían evitar esto debido a que no querían que se hiciera pública la situación que vivía la artista. Tras llegar la ambulancia y ser trasladada a una clínica, la cantante fue sometida a una diálisis para bajar las altas concentraciones de drogas que habían en su organismo, donde pudieron estabilizarla.

"Creo que la gente no se da cuenta de lo grave que fue. Tuve tres derrames cerebrales, un paro cardíaco. Sufrí daño cerebral por los derrames, ya no puedo conducir, tengo puntos ciegos en la vista. A veces cuando me sirvo un vaso de agua, no tomo el vaso porque no lo veo". ", confesó la ex chica Disney.

Demi Lovato la noche de la sobredosis

Asimismo, agregó que sufrió una neumonía por asfixia y una falla multisistémica, además de perder la memoria por un par de días.

"Tengo mucha suerte de estar viva. Mis doctores dijeron que solo me quedaban cinco a diez minutos de vida, y si mi asistente no hubiese entrado, yo no estaría aquí", reveló.

El próximo 30 de marzo se estrenará el tecer y último capítulo del documental biográfico, el cual abordará cómo lo está haciendo actualmente para controlar su adicción a las drogas y también, sus problemas psicológicos.

