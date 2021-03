La cantante Demi Lovato dijo que todavía consume alcohol y marihuana con “moderación”, etiquetándose a sí misma como “sobria de California” más de dos años después de sufrir una sobredosis.

Durante una entrevista para CBS, la celebridad de 28 años habló con franqueza sobre su recaída, sobredosis y proceso de recuperación en curso. Su próximo documental “Dancing with the Devil”, que debutó en el festival South by Southwest la semana pasada, detalla los eventos que llevaron a su sobredosis de heroína casi fatal en 2018.

En aquel entonces, la cantante fue descubierta inconsciente dentro de su casa y trasladada a un hospital local para recibir tratamiento médico. Sufrió un infarto, tres derrames cerebrales y se despertó en el hospital temporal y legalmente ciega.

Y ahora reveló que esa misma noche, el traficante que le vendió la droga abusó sexualmente de ella mientras estaba insconciente.

“Los médicos me dijeron que tenía de cinco a 10 minutos”, le dice Lovato a la periodista Tracy Smith recordando su sobredosis casi fatal. “Como si nadie me hubiera encontrado, entonces no estaría aquí. Y estoy agradecida de estar sentada aquí hoy”.

La estrella de "Camp Rock" le dijo a Smith que la abstinencia completa era difícil para ella y que desde entonces ha optado por la moderación de su consumo de sustancias. “Entonces, estás haciendo lo que llaman moderación, supongo, ¿no? Estás bebiendo, fumando un poco de marihuana, ¿es justo decirlo?”, repreguntó Smith.

“Sí. Creo que el término con el que mejor me identifico es ‘sobria de California", admitió Lovato. “Sobrio de California” es un término que, según reseña el portal Insider, generalmente se refiere a las personas que se abstienen del alcohol y la mayoría de las drogas, pero que pueden disfrutar de la marihuana.

Aunque actualmente usa la moderación, Lovato subrayó que no quería que otros consideraran la moderación como una solución de “talla única”.

“Realmente no me siento cómoda explicando los parámetros de mi recuperación a la gente, porque no quiero que nadie mire mis parámetros de seguridad y piense que eso es lo que les funcionará, porque puede que no”, dijo Lovato a Smith.

