Tres derrames cerebrales y un infarto, esas fueron los daños que le produjo a Demi Lovato la sobredosis que tuvo el pasado año 2018 y por la que estuvo al borde la muerte.

Después de pasar por tan duro episodio, la cantante decidió contar su historia frente a las cámaras y así fue como nació el documental "Demi Lovato: Bailando con el diablo", cuyo tráiler fue revelado por la artista este 17 de febrero.

"Tuve tres derrames, un infarto (...). Mis doctores dijeron que me quedaban unos cinco o diez minutos de vida", revela en el impactante tráiler del audiovisual que se estrena el próximo 23 de marzo por Youtube.

"(...) Ahora es el momento de compartir una mirada al interior. Esta es solo una breve vista previa de lo que está por venir. Únete a mí el 23 de marzo para el estreno en @Youtube", expresó la cantante estadounidense por su cuenta de Instagram.

"Había mucho que decir"

Hace unos días, Lovato ya había anunciado el lanzamiento del audiovisual, en el cual se revelan detalles muy íntimos de su vida personal.

Para ese momento afirmó: "Había mucho que quería decir, pero sabía que tenía que decirlo bien. 'Demi Lovato: Dancing with the devil' se transmitirá gratis en @youtube".

Agradeció, además, el apoyo recibido por sus seres queridos y amistades más cercanas: "Gracias a mi familia, amigos y fans por permanecer a mi lado a lo largo de los años mientras aprendo y crezco. Estoy tan emocionado de finalmente compartir esta historia con ustedes a la que me he aferrado durante los últimos 2 años".

Consecuencias

En compañía del director del documental, Michael D. Ratner, la cantante habló frente a la audiencia en la Asociación de Críticos de Televisión en una conferencia de prensa, sostuvo People.

Durante el encuentro con los medios locales, la artista confesó: "No puedo manejar porque tengo puntos ciegos en mi área de visión" y apuntó que producto a la sobredosis le quedaron daños cerebrales.

"Durante mucho tiempo me costó leer. Fue un momento importante para mí, el poder leer un libro de nuevo, que tardé dos meses porque veía todo muy borroso", aseguró la intérprete de "Sorry Not Sorry".

"He tenido que lidiar con muchas consecuencias de aquello y siguen aquí para recordarme que podría pasar si volviera a recaer en aquella oscura etapa de mi vida (...). Me siento agradecida por esas memorias y porque no tuve que hacer tanta rehabilitación. Eso vino más bien del lado emocional", dijo a los medios.

