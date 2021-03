Demi Lovato afirmó que fue agredida sexualmente por el traficante que le entregó un peligroso cóctel de heroína y otras drogas, la misma noche en que sufrió una casi fatal sobredosis hace tres años.

La cantante realizó las impactantes declaraciones sobre su pasado en una nueva serie documental llamada “Demi Lovato: Dancing With the Devil”.

Recordó cómo se vio obligada a afrontar lo sucedido cuando se despertó en el hospital tras el incidente y los médicos le preguntaron si había tenido relaciones sexuales consensuadas, detalló la revista Page Six.

"Lo recordaba acostado encima de mí, así que dije, 'sí'", expresó Lovato en su serie de YouTube. Sin embargo, la actriz dijo que se dio cuenta de que debido a su ebriedad, la noche de la sobredosis en julio de 2018, no había estado en condiciones de acceder a tener relaciones sexuales.

“No fue hasta quizás un mes después de mi sobredosis que me di cuenta, ‘Oye, no estabas en el estado de ánimo para tomar una decisión consensuada'”, dijo la cantante de 28 años. “Ese tipo de trauma no desaparece de la noche a la mañana”, añadió.

Demi Lovato fue declarada legalmente ciega

La actriz narró que luego de la fiesta con sus amigos, regresó a casa y llamó a su traficante, quien supuestamente le suministró heroína que se cree que estaba mezclada con un mortal narcótico llamado fentanilo, detalla Infobae.

Demi Lovato recordó que tras el aterrador momento, se despertó en el hospital y fue declarada legalmente ciega.

La cantante dijo que después de la sobredosis, su visión era tan mala que no podía ver a su hermana junto a su cama y que le tomó dos meses recuperar la visión lo suficiente como para poder leer un libro nuevamente. También lamentó que todavía no puede conducir debido a puntos ciegos ocasionales, detalló el portal de entretenimiento TMZ.

Perdió su virginidad sin haberlo consentido

La exestrella de Disney Channel, además, contó que cuando era adolescente también sufrió de un abuso sexual al perder su virginidad.

“Cuando era adolescente estaba en una situación muy similar. Perdí mi virginidad en una violación. Llamé a esa persona un mes después y traté de arreglar las cosas teniendo el control, y todo lo que hizo fue hacerme sentir peor”, contó Lovato.

Confesó que se castigó durante años por lo ocurrido y tardó mucho tiempo en aceptar que se trató de una violación.

“Realmente me castigué durante años, por lo que también me costó mucho aceptar el hecho de que fue una violación cuando sucedió. Dije 'Oye, esto no irá más lejos. Soy vírgen y no quiero perder mi virginidad de esta manera’. Y eso no les importó, lo hicieron de todos modos”, agregó la cantante.

La serie documental “Demi Lovato: Dancing With the Devil” es una producción de YouTube Originals, que se estrenó en el festival de cine South by Southwest y está próxima a debutar en la plataforma de video el 23 de marzo.

