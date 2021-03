Tras un estreno reagendado por la pandemia del coronavirus, finalmente se confirmó la fecha en que “Black Widow” llegará a la pantalla grande, pero no solo ahí, ya que se estrenará de manera simultánea en otra plataforma.

Marvel Studios confirmó que la película protagonizada por Scarlett Johansson vivirá un estreno simultáneo en cines abiertos alrededor del mundo y en Disney+, el próximo 9 de julio de 2021, retrasando así la fecha anunciada previamente.

“Black Widow” estará disponibles a través de la modalidad Premium Access, donde se paga un costo extra aparte de la suscripción.

Black Widow in theaters July 9 and on #DisneyPlus with Premier Access. Additional fees required. pic.twitter.com/nXBjsHoXtY — Disney+ (@disneyplus) March 23, 2021

Reprogramación

Dentro de la reorganización de estrenos que realizó Disney también hubo novedades para otros títulos. “Cruella”, el live action protagonizado por Emma Stone, también llegará tanto a la plataforma de streaming con modalidad Premium Access, como también a cines el próximo 28 de mayo, manteniendo su fecha.

Disney+

En tanto, “Luca”, lo nuevo del estudio Pixar, ya no llegará a cines y su estreno será exclusivo por Disney+ el próximo 18 de junio.

Disney+

Por su parte, “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” se moverá desde julio hasta el 3 de septiembre, pero solo en cines. Otras como "Free Guy" (13 de agosto), "The King’s Man" (22 de diciembre), "Deep Water" (14 de enero de 2022) y "Death on the Nile" (11 de febrero de 2002), también cambiaron sus fechas.

Todo sobre Disney+Todo sobre Marvel