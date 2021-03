En los años 90', Ricky Martin y Luis Miguel causaban sensación entre sus fanáticas. Una que cumplió el sueño de todas ellas fue Titi García-Huidobro, quien pudo compartir con ambos galanes hace un par de décadas.

Cuando la locutora de Radio Pudahuel participó en el extinto "Miss 17", conoció a Ricky Martin en el programa "Siempre es Lunes".

El chascarro de Antonio Vodanovic

"Ni siquiera sabía que existía la foto. Una niña de Instagram, que tiene un montón de fotos del 'Miss 17', me la envió", detalló la afortunada comunicadora.

Algo que recuerda de aquella ocasión fue la caída que sufrió Antonio Vodanovic cuando se disponía a presentar al cantante puertorriqueño: "Cae de guata a los pies de Ricky Martin, que no podía parar de reír. Antonio súper digno continuó con las preguntas, pero no hubo caso porque le causó mucha risa".

"Conversamos un rato, él estaba súper dispuesto a conversar, a tomarse su tiempo, a sacarse fotos. Me da risa mi chasquilla lisa, porque se nota que con el bailoteo se aplastó un poquito", comenta la locutora a LUN.

La cena con Luis Miguel

Pero el ídolo de su juventud siempre fue Luis Miguel. "Con él estuve más rato, pero era más divo. Le pedí al dueño de la revista 'Miss 17' que me llevara a conocerlo. Lo conocí en el Hotel O'Higgins y tuvimos que esperar mucho rato para verlo, yo diría que horas. Nos sacamos fotos y conversamos un ratito. Fue amable, pero piola", reveló.

Aquel encuentro tuvo un sorprendente final: "Cuando me iba yendo, su manager me preguntó si quería ir a comer con Luis Miguel. Le pregunté a la coordinadora de la revista si me podía quedar en Viña, pero me dijo que no, que ella estaba a cargo mío y que debía devolverme a Santiago".

"Cuando llegué a mi casa le conté a mi mamá y ella agarró el auto y me llevó a Viña. Le avisé al manager y comimos. Había más gente en la comida, obviamente, pero sí me senté al lado de él. No recuerdo qué hablamos, porque estaba histérica", concluye.

Todo sobre Famosos chilenos

Todo sobre Luis Miguel

Todo sobre Ricky Martin