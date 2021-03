El exintegrante del programa juvenil "Yingo", Alexander Núñez, más conocido como "Arenito", utilizó su cuenta en Instagram para reflexionar sobre su orientación sexual, dando a entender que nuevamente se siente parte de la comunidad LGBTI.

El joven, que se reconoció homosexual en el extinto programa de CHV, aseguró que “me sentí muy lastimado por mucho tiempo y permití que personas me lastimaran, que se burlaran, que me llevaran a extremos de mucha angustia y depresión, y yo dejé que eso pasara”.

"Arenito" agregó que “aprendí que la vida se ve más bella de colores”. “Elijo amar, elijo abrazar, elijo ser yo, sin miedo al qué dirán, sin miedo a la gente, sin miedo de ti. Dios nos ama igual, aunque te duela religioso”.

Su pasado

Los dichos de Arenito generaron varias reacciones considerando el historial que arrastra. Recordemos que tras su paso por “Yingo” se hizo parte de la Iglesia Evangélica, asegurando que su fe en Dios lo ayudó a “dejar atrás” su homosexualidad.

“Me da risa. No me avergüenzo, porque es algo que fui. Dejé atrás la vieja criatura", señaló en 2017 en el programa “Primer Plano”, agregando que “no creo en el amor de un hombre con un hombre. Yo que fui homosexual, nunca sentí amor por un hombre. Sentía atracción. Era algo físico, era por falencias”.

Además, en 2020 generó una ola de reacciones por nuevos dichos homofóbicos, señalado que las parejas del mismo sexo generaban muerte.

Y si en esa pareja hombre-mujer uno de ellos es infértil? Y si se reproducen, los hijos deben cometer incesto? Y si los hijos son solo hombres o solo mujeres?



Harto malo tu ejemplo y pésima tu reflexión po Arenito 🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/QG1oKXp43t — ✴Cassandra Emecé✴ (@CassEmece) July 19, 2020

“Si colocamos a un hombre con otro hombre en una isla desierta, ¿qué va a haber? Muerte, no se van a reproducir. Igual si colocamos a una mujer con otra mujer en una isla, ¿qué va a haber? Muerte“, dijo en ese entonces.

