La actriz chileno-argentina, Rocío Toscano, que el pasado 14 de febrero de 2021 se convirtió en madre de mellizos, compartió una foto del estado actual de su cuerpo.

Quien fuera "Roxy" en la teleserie "Verdades Ocultas", sorprendió a sus cientos de miles de seguidores y fanáticos en Instagram, tras subir una imagen de ella en ropa interior donde se aprecia su abdomen tras parir a sus dos bebés.

"Es otro mi cuerpo"

"Un mes y una semana de post parto, y el acné, la flacidez y las estrías son mis nuevos amigos", comenzó escribiendo al pie de la imagen Toscano.

La veinteañera, que actualmente se encuentra viviendo en Estados Unidos, agregó que "es otro mi cuerpo y me encanta el proceso, sé que toma tiempo volver pero paciencia tengo de sobra".

"Cómo me vea es lo de menos, lo importante es cómo me sienta y ufff... me siento feliz, cansada pero feliz, poderosa y más hermosa que nunca", complementó.

Asimismo, destacó la transformación corporal vivida tras convertirse en madre. "Las mujeres somos lo máximo, la capacidad de crear vida, cargar tanto peso, dar a luz, amamantar, criar, amar, superarnos por y para ellos, lo damos todo, día y noche con o sin ayuda. ¿Cómo no podría amarme y respetarme más? Soy una máquina y todas las mamás lo somos".

De todas formas, señaló que dentro de las tres semanas siguientes comenzará con una "rutina de entrenamiento", si es que puede.

