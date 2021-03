La cantante chilena Katherine Orellana, conocida por su participación en programas de talento, hace un par de años vivió un difícil momento debido a su adicción a las drogas.

La intérprete de "Ay, Ay, Ay", durante un largo tiempo, fue una activa consumidora de alcohol y de drogas duras como la cocaína. Un período de su vida que estuvo marcado por las polémicas con la prensa y también a nivel familiar.

En dicho momento de su vida, Katherine comentó que uno de sus grandes amigos que la ayudó a superar su adicción fue su compañero y bailarín en "Rojo", Rodrigo Díaz.

"Fue el que me sacó"

A través de un programa de Canal 13, la artista contó el desconocido rol que tuvo Díaz en su proceso de rehabilitación. "Fue uno de los primeros amigos que estuvo conmigo cuando caí en la cocaína. Él fue el que me sacó, me trató de ayudar", comenzó contando.

"Me abrió las puertas de su casa, me dejó vivir con él. Cuando estaba mal, me retaba siempre porque salía en los medios por puras tontera (...) estuve bastantes meses viviendo con él en un departamento chiquitito. Él dormía en el dormitorio y yo en un sofá", rememoró.

Katherine Orellana

Asimismo, confesó que fue él quien le presentó una organización cristiana que estudia la Biblia y la acercó a la vida espiritual que lleva ahora. "En su departamento por primera vez yo recibí a Cristo. El Rodrigo me lo hizo recibir, nos sentamos en su casa y él oró por mi, por mi vida, por la de mi familia, por mi futuro".

La "morenaza de Rancagua" remató diciendo que "Rodrigo es súper buen amigo", agregando que por estos días no se ha visto con él por temas de trabajo, la pandemia de coronavirus, y porque cada uno está enfocado en sus proyectos familiares. Pero el cariño sigue intacto.

