El triángulo amoroso en la vida de Leo Rey sigue dando qué hablar. Recordemos que la actual esposa del cantante, Eliana Cazares, madre de sus dos hijos pequeños, es la sobrina de una ex del artista con quien también tuvo un hijo.

Según contó el exvocalista de “La Noche”, su cuarto retoño nació de una relación con Constanza Ortiz, la tía de su actual esposa. “A Coni la conozco en mi peak de sintonía de artista y pasamos una aventura de momento. Ella quedó embarazada, nació el bebé, yo con mis técnicas pude mantener todo en secreto un tiempo", aseguró en una entrevista.

"La fui a visitar a Santiago, a verla, a ver el bebé, a conocerlo. Y cuando llego a conocer al bebé veo una mujer que tiene a mi hijo en brazos, que era la sobrina de ella y que es actualmente mi esposa. Ahí me pasó lo que nunca me había pasado en mi vida, ver una mujer y quedar enamorado pero hasta las patas, flechado, cosquillas en la guata, se me secó la boca", reveló.

Desmentido

Sin embargo, las palabras de Rey no cayeron del todo bien en Ortuzar, quien a través de redes sociales se encargó de desmentir al cantante. Según señaló la mujer en un video, él y su sobrina se conocían desde antes del nacimiento del bebé, ya que Eliana los visitaba en el hogar que compartían.

Además aseguró que le debe una importante suma de dinero por pensión alimenticia, y que no ve a su hijo por decisión personal, pues no existe ninguna prohibición legal.

Por otro lado, una amiga cercana de Ortiz también salió a defenderla y reveló más detalles de este “triángulo”. La ex Axé Bahía, Flaviana Seeling, se refirió a lo sucedido en AR13 señalando que “dice que la conoció en su peak de sintonía y que pasaron una aventura del momento cuando la verdad es otra. ¡Que diga la verdad!”.

“Que vivían juntos, que la Cony tenía su sobrina que tenía 16 años, que cuidaba como su hija ¡Imagínense! Y habla de una historia de amor. Estaba embarazada la Cony, vivían juntos y con sus técnicas mantuvo en secreto, y con sus técnicas traicionó con su sobrina de 16 años”, aseguró.

La brasileña añadió además que “tener un hijo no es sólo entregar amor y verlo una vez a cada cuánto. Tener un hijo es mucha más responsabilidad. Él pasa muchos fines de semana sin ver al hijo. Siempre (el pequeño) está conmigo. Muchos fines de semana pasa con mi hijo porque son amiguitos”, dijo, agregando que su amiga “nunca le ha pedido nada”.

