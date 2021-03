Luego que el reguetonero Arcángel desatara una controversia en las redes sociales tras publicar un polémico comentario machista, el rapero Residente se tomó el tiempo desde su perfil de Instagram para tocar el tema y hablar al respecto.

Originalmente, Arcángel expresó, a través de sus historias en Instagram que "quieres que te respeten como mujer, pero te pasas enseñando el culo en redes sociales por likes". En cuestión de horas el cantante recibió centenares de críticas y el mensaje se viralizó en las redes.

Muchas personalidades de la música y el entretenimiento también reaccionaron al comentario. En el caso de Residente, este compartió un video en la red social sobre lo que pensaba al respecto de que una mujer o un hombre mostraran su cuerpo de manera libre.

El rapero no dudó en darle un toque de humor a su mensaje y puso como ejemplo los glúteos de otros artistas y los suyos propios.

Residente responde a la polémica

"Personalmente por likes no enseñaría mi culo en las redes sociales, pero si tuviera el culo de Anitta, así bien cabrón, estaría todos los días enseñándolo. O si tuviera el culo de Villano Antillano o el de Don Omar, estaría en tanga yendo a buscar las cartas en el buzón", afirmó Residente en el clip.

"Pero mi culo no es así... Pensándolo bien, no importa, aunque tengamos el culo que tengamos, lo podemos mostrar porque eso no nos define como hombres o como mujeres. Así que damas y caballeros, todos podemos enseñar nuestros culos, estamos en el 2021 y nadie nos debe juzgar por eso", agregó el puertorriqueño.

Para concluir sus palabras, cargadas de sentido del humor, René bromeó e invitó a sus seguidores a que le enviaran mensajes privados con fotos de sus glúteos para así poder observarlas. De inmediato, continuando con el chiste, aseguró que su novia había llegado y que se retractaba.

A pesar del llamado que hizo a la libertad de conciencia, Instagram eliminó la publicación del artista tras concluir que violaba las normas de la comunidad.

La red social alegó que el video fue eliminado por "solicitación sexual de adultos". Residente reaccionó a la información, que compartió con sus seguidores en una imagen y junto a la cual escribió: "Parece que instagram está lleno de caballeros".

Todo sobre Famosos