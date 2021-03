Cuando expresarse de las mujeres se trata, parece que Arcángel no tiene ningún tipo de filtro. Y es que después de encender las redes sociales por la publicación de comentarios machistas, intentó pedir disculpas con "argumentos" que generaron una nueva ola de críticas.

"Una pequeña explicación aquí: yo ya he aprendido muchas cosas. Uno no puede generalizar. Yo no me refería a todas las mujeres, me refería a una historia personal. A la mujer seria, decente, trabajadora que haya sentido que yo le falté el respeto con mis comentarios, es de hombre pedir disculpas", expresó el artista en una historia de Instagram.

Sin embargo, las "disculpas" del cantante generaron más indignación, muy especialmente, porque tipifica o califica a las mujeres de una forma u otra.

"Yo no me refería a ese tipo de dama respetable, que se merece un respeto obligatoriamente. A esas madres, primas, amigas, colegas, compañeras de lo que sea. Me refería a cierto tipo de mujeres. Pero es cierto: al final todas son mujeres y merecen respeto. Nunca está de más pedir disculpas", dijo el intérprete.

"Sé dónde estoy parado. Es verdad que los últimos años dentro de esta sociedad machista que nos rodea la mujer la ha pasado bien difícil y la tienen pesada", continuó el artista.

Mensaje a Anitta

En medio de sus disculpas, Arcángel no perdió la oportunidad para responderle a la cantante brasileña Anitta, quien envió un mensaje contundente, tras su comentario machista.

"Anitta, yo te amo, yo te adoro mami. No hay un mejor fanático de las nalgas tuyas que yo. Yo le doy mil likes por foto. Si le pudiera dar like con la boca, le doy like con la boca, Dios las bendiga. Dios bendiga a todas las nalgas", afirmó el cantante de música urbana, quien agregó: "(Anitta) me dolió que me dieras un falo".

No conforme con ese comentario, bastante invasivo, apuntó: "Me encantan las nalgas de las mujeres, doy like con cojones".

El comienzo

Más temprano y a través de sus stories de Instagram, el intérprete puertorriqueño expresó: "quieres que te respeten como mujer, pero te pasas enseñando el culo en redes sociales por likes".

Bastaron unas cuantas horas para que el cantante comenzara a recibir cientos y cientos de críticas, a tal punto de convertirse en tendencia en Twitter.

Anitta fue una de las artistas que reaccionó a su publicación y le respondió: "Esta soy yo, mostrando mi culo en mi Instagram. Ahora una pregunta especial temática por el día de las mujeres ayer ¿Puedes tú utilizar culos de mujeres en tus videos y ponerle letras explícitas para obtener views, pero al mismo tiempo decir que las mujeres que muestran SUS PROPIOS CULOS en sus redes sociales no merecen respeto? Estoy confundida".

Anitta se ganó mis respetos, más que por la publicación... Porque tuvo la paciencia para sentarse a hablar con Arcangel y dijó "Él es un ignorante, pero no espero que vaya de 0 a 100 en 2 horas de conversación. Y se lanzó una clase de igualdad de género" LA AMÉ — Tere 🌺 (@teresarod_) March 9, 2021

que ASCO las disculpas de arcangel, basicamente le pidió perdon solo a las mujeres "finas, responsables, trabajadoras" y no a las que "usan las redes sociales como prostitutas" y remató diciendo que le quiere chupar el culo a anitta. ASCO — gabe (@dangerousbrava) March 9, 2021

Arcángel criticando a las damas como si con esa estatura él llegara a caballero. Ay no, mijo. Deja eso. — casillas (@kdecasillas) March 9, 2021

