La cantante Demi Lovato criticó el uso de filtros en Instagram y aseguró que generan falsas expectativas sobre un rostro que no es real. La popular cantante usó su cuenta en esta red social para enviar un poderoso mensaje de reflexión a sus más de cien millones de seguidores.

Consciente del peligro que implica el uso de estas herramientas y su impacto en la juventud, que busca la belleza perfecta idealizada en sus celebridades favoritas, la estrella juvenil pidió disculpas por haber utilizado estos instrumentos que la hacían lucir distinta.

"Gracias a Dios me estoy dando cuenta de esto ahora y siento haberlos usado sin darme cuenta de lo peligrosos que eran antes", reflexionó la intérprete de "Sorry not sorry" en su mensaje.

Expectativas de filtros poco realistas

En el video que posteó la actriz usó algunos retoques que cambiaron totalmente su apariencia, luciendo una piel más suave, una nariz perfilada y unos ojos más llamativos. “Las expectativas poco realistas de belleza generadas por estos filtros me tienen así”, comentó con un texto en el clip.

Añadió también varias frases en las que describe al detalle los cambios que sufrió su rostro. “Pero no puedo siempre lucir así”; “Mi piel no es tan suave”; “Espera, ¿necesito una nariz más pequeña?”; “Estos no son mis ojos reales”.

Lovato lamentó el daño psicológico que producen estas acciones y el mensaje negativo que envían. “Menos mal que no existían cuando tenía 13 años. ¿Cómo se supone que los adolescentes se tienen que aceptar a ellos mismos con esta mierda’’, dijo.

Demi Lovato desafía estándares de belleza

No es la primera vez que la cantante desafía el empeño de una industria por establecer estándares de belleza en el medio artístico. En marzo de 2020 lanzó el tema "I Love Me", que habla sobre lo importante de la aceptación personal.

El sencillo de la artista refleja sus propios conflictos que la hicieron caer en una sobredosis de droga que casi le causa la muerte, y un largo proceso de recuperación con el que ahora luce una nueva transformación. El próximo 23 de marzo también estrenará el documental "Demi Lovato: Bailando con el diablo" en el que abordará este duro proceso en su vida.