Los últimos tres años de Demi Lovato han sido una montaña rusa de acontecimientos y vivencias que le han dejado lecciones únicas, después que en el verano de 2018 sufriera una sobredosis que la dejó al borde de la muerte.

El documental “Dancing With The Devil” reveló las terribles consecuencias que enfrentó en un proceso de recuperación que implicó grandes retos físicos y mentales. "Tuve tres derrames cerebrales y un infarto. Los médicos dijeron que solo tenía 5 o 10 minutos más de vida”, confesó.

A través de un video en su cuenta de Instagram, la artista compartió con sus seguidores la impresionante pérdida de peso que ha tenido de "forma accidental" luciendo una figura muy delgada, al vencer el trastorno alimenticio que también sufrió.

Con una nueva filosofía de vida, la intérprete de “What Other People Say” modeló con un pantalón frente al espejo con el que demostró los kilos que logró rebajar.

"Ya no cuento las calorías. Ya no hago ejercicio en exceso. No restrinjo ni purgo y especialmente no vivo la vida de acuerdo con la cultura de la dieta... y de hecho he perdido peso", escribió como parte del texto que se podía leer dentro de la imagen del post, reseñó la revista People.

Describió lo que siente ahora al verse con una nueva figura. "Esta es una experiencia diferente, pero me siento llena, no de comida, sino de sabiduría divina y guía cósmica", mencionó al sentenciar que “está llena de paz, serenidad, alegría y amor”, tal como lo escribió en la leyenda del video.

La lucha de Demi Lavato

En el pasado, Demi Lovato no ocultó su lucha con la percepción que tenía de su cuerpo al subir constantemente de peso y ahora revela cómo ha perdido esos kilos en ese largo camino hacia el amor propio y la aceptación.

En diciembre de 2020, en su proceso de recuperación, compartió con sus fans su decisión firme de querer su cuerpo tal como es, con esas huellas que en nada desmerecen su vida y así posteó una sesión de fotos en Instagram mostrando las estrías que posee.

Segura de sí misma, en la actualidad la cantante, de 28 años, ha mostrado una transformación que para muchos la deja irreconocible, al lucir un nuevo look en el que se atrevió a cortar su cabello con un estilo pixie y teñir de color rosa algunos mechones.

La cantante estadounidense reveló en el programa de Ellen DeGeneres por qué decidió tener un nuevo estilo en su melena, comenta el portal Entertainment Tonight (ET).

"Me siento tan libre. Me siento más auténtica de lo que soy. También me siento que solía esconderme detrás de mi cabello", señaló

Confesó que usaba su cabello para cubrirse sus inseguridades. “Solía usar mi cabello para esconderme detrás. Cubriría mi cuerpo. Así que cuando comencé a hacer todo este trabajo en mi misma, pensé '¿qué es algo a lo que me he aferrado toda mi vida y que necesito dejar ir?' Y fue eso. Me siento más yo misma ahora”.