Valentina Roth ha hecho noticia en las últimas semanas luego de dar a conocer su quiebre amoroso con Tomás Correa.

Y es que ambos han emitido duras declaraciones por medio de sus redes sociales, y esta vez no fue la excepción, ya que la modelo reveló que sufrió una parálisis facial tras el término de su pololeo.

Todo comenzó por las acusaciones que hizo Correa hace unos días, al denunciar que sí hubo violencia física en su relación, pero de parte de Roth hacia él, lo que descolocó a la ex Calle 7.

"En el transcurso de nuestro pololeo, recibí más de cinco golpes y violencia verbal", afirmó el hombre.

La reacción de Vale Roth

Al enterarse de los dichos de su expololo, Roth manifestó en Instagram que "el lunes en la noche, pasó todo esto, que supe cosas... Como angustia. Se me cayó el labio derecho".

"No reaccionaba y se había puesto todo esto duro (señala su labio). Llamé a mi mamá y le mandé un video y todo. Me da vergüenza subirlo. Pero ahora estoy bien, menos mal", expresó.

La influencer no se quedó allí y relató una situación similar que vivió en el pasado: "¿No puede pasar como por nervios? En el 2017 a mí me dio una parálisis en las cuerdas vocales. Fue terrible".

Sobre este suceso, dejó en claro que "ahora estoy mucho menos ronca. Por eso me salen tantos 'gallitos'. Pero ya me río, antes me daba pena y ahora me río".

Todo sobre Famosos chilenos