Nuevamente la modelo Lisandra Silva debe utilizar sus redes sociales para defender a su hijo Noah, quien aún no cumple su primer año de edad, luego de recibir comentarios desafortunados tras publicar imágenes del pequeño, fruto de su relación con el bailarín Raúl Peralta.

Todo comenzó cuando la cubana publicó en sus historias de Instagram algunas fotografías del menor en actividades usuales. Ante esto, una usuaria le escribió en dos oportunidades "feíto", ante lo cual la exparticipante de reality shows no dudó en responder.

"Primero, mi hijo es el más hermoso del planeta tierra y, segundo, está sanito y feliz. Cuanta maldad hay en el mundo. Estas personas no merecen tener un perfil de internet, haciéndole bullying a un pequeño indefenso. Me da rabia", escribió citando los mensajes originales.

Otros ataques

En noviembre de 2020 Silva ya había expuesto a una usuaria que le comentó en varias ocasiones mensajes con ataques a su pequeño por su aspecto físico, algo que ella no toleró.

En conversación con la modelo cubana, confesó lo sorprendida que se siente al ver estas críticas en las redes sociales: “No me cabe en la cabeza (...) Me ha tocado recibir mensajes hacia mi hijo molestando haciéndole bullying, diciendo ‘ay pero que niño tan feo’ y a mí no me cabe en la cabeza de que alguien pueda ofender a una cosita tan pequeña, tan delicada”, dijo.

“Entre madres, deberíamos mandarnos mensajes de apoyo, de motivación y mensajes bonitos. Hay mujeres como esta que lo único que hacen es criticarte y mandar esos mensajes de acoso, porque ya eso es acoso, bullying cibernético”, continuó.

“Yo pienso que si no tienes nada que decir, mejor no digas nada, es lo que yo opino”, aseguró

Aprovechó para dejar claro que este tipo de mensajes y críticas no le afectan, pero sí le sorprenden: “Me llama la atención que una persona esté tan dedicada a escribirme cosas, a decirme cosas de mi hijo y de su crianza (...) seguramente no soy la mejor madre del mundo, pero estoy bastante satisfecha con lo que hago ahora”.

Instagram de Noah

Tal ha sido la 'chochera' de los padres, que ahora decidieron crearle a Noah, su propia cuenta de Instagram donde comparten momentos del niño, relatados como si fuera él.

"Soy un pequeño bebé con mucha personalidad. Mi mami @lisandrasilva y mi papi @raulpower llevan esta cuenta. Espero que disfruten de mis aventuras", dice la biografía de su red social.

El perfil de Noah (@noahperaltasilva) ya cuenta con más de 35 mil seguidores y 15 publicaciones, entre ellas, el viaje a Miami que realizó recientemente con sus padres.

