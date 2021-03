Rocío Marengo siempre se ha mostrado como una mujer alegre que contagia con su humor, pero esconde un dolor al que pocas veces se ha referido: su deseo de ser madre.

En una entrevista con un programa argentino, la exmodelo abordó entre lágrimas la lucha por convertirse en mamá y emitió un potente mensaje relacionado con la "presión social" a las que son sometidas las mujeres para tener hijos.

La conversación entre la trasandina y los panelistas comenzó de lo más bien, con la alegría característica de la autora del recordado "Baile del Koala". El diálogo se tornó dramático cuando surgió el tema de la maternidad.

"Tengo muchas ganas de ser madre, siempre tuve el deseo. Estamos recontra bien con Edu (Eduardo Fort, su pareja), hay proyectos y dejamos los proyectos en manos de Dios", partió declarando.

Una de las conductoras le recordó que hace un tiempo que la exvedette había iniciado un tratamiento para ser madre. Ante ello, contestó que "a veces las cosas no se dan. Los hijos de Edu me dan un lugar y nos llevamos re-bien".

Incluso, le preguntaron si su novio estaba interesado en tener otro hijo, ya que actualmente tiene tres con su otroras parejas. Rocío asegura que es "un tema delicado", pero que por ahora ambos están bien y esperando lo que el destino les prepare.

"Hay cosas que hieren"

Las lágrimas de Marengo aparecen tras la intervención de una panelista: "Cuando a la mujer se le despierta el deseo de ser madre, la búsqueda es muy dolorosa y dura cuando no llega, porque hay mucha ansiedad y empiezan los miedos", dijo Paula Varela.

Visiblemente afectada, la argentina respondió que "está la presión de los medios. Hay cosas que hieren (...) una mujer no necesita ser madre para realizarse. A veces las cosas no se dan".

“Hoy con Edu no me atan los hijos, pero si me ata un amor tan verdadero, tan sincero, tan real que si el día de mañana cada uno tiene otra pareja y yo necesito que Edu me pague la obra social, yo te puedo asegurar que por el amor que nos tenemos, Eduardo y sus hijos jamás dejarían de estar conmigo en una situación límite. Hay amor y una familia”, concluyó la exmodelo.

