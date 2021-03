Con más de 30 años de carrera, la actriz Katty Kowaleczko está preparando su retiro de las tablas y de la televisión. Reconoce que está dejando el teatro a una temprana edad, pero lo único que desea es disfrutar su vida junto a su esposo en el sur de Chile.

"Creo que todo ser humano en algún minuto tiene que aprovechar sus últimos años de vida, cuando todavía está bien, consciente y sano para disfrutarla sin responsabilidades de niños chicos o padres viejos", comenta

Eso sí, su jubilación sería en cuatro años más, cuando cumpla 60 e inicie un cambio en su diario vivir que la mantendría inserta en las manualidades y la artesanía.

Su plan de vida

El plan es irse con su pareja "al sur, a un lugar que tenga agua, lluvia, tierra para poder trabajarla. Si no, gastarnos los ahorros en viajar. La idea es premiarse porque uno se saca la mugre desde que entra al jardín infantil (...) hasta que viene la etapa en la que estoy con mi marido, que es cuidar a nuestros padres".

"Uno no termina nunca, entonces creo que es un acto de cariño hacia uno mismo tratar de organizar, ojalá con harto tiempo, el periodo de jubilación para que sea un júbilo y no algo deprimente, como tantos casos que hemos conocido", agrega la otrora actriz de "Verdades Ocultas".

Arreglar muebles, tejer y bordar

La reconocida intérprete añade que "mi pareja es técnico medioambiental y trataríamos de crear energía propia en la casa, reciclar el agua y tener recolectores. A mí me gustan las manualidades, así es que yo creo que estaría arreglando muebles viejos, tejiendo y bordando. No sé si vendería las artesanías, las regalaría o las haría por encargo".

Respecto a qué zona se iría a vivir, comenta que "me encanta Chiloé, porque es una isla hermosa y aún no tan contaminada, o la región de Los Ríos. Tenemos ganas de construir nosotros el taller que necesito, la sala de estudio que necesitará mi marido y los dormitorios para la gente que llegue".

Su adiós al teatro

Por último, señala que el teatro no me cansa, lo paso bien, pero la actuación no es lo único en mi vida, me gustan un montón de cosas y siempre me falta tiempo. Llevo 33 años trabajando como actriz, es harto. Mi prioridad es estar con las personas que amo y ser feliz en un lugar acogedor, bonito y con el espacio para que cada uno pueda hacer sus hobbies, algo que en Chile no es estimula".

