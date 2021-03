Continúa la controversia en torno al actor y cantante Ricardo Crespo. Luego de que el ex Garibaldi negara haber abusado sexualmente de su propia hija, se filtraron las declaraciones de la niña y de su mamá, quienes detallaron que cómo ocurrieron los hechos antes las autoridades.

EL ARRESTO de RICARDO CRESPO

Así llevaron a la cárcel al actor @ricardocrespotv

Agentes de @SSC_CDMX lo arrestaron hace unos días y encarcelaron.

La @FiscaliaCDMX lo acusa de violar en distintas ocasiones a su hija de 14 años.



Según la información revelada en el programa “Ventaneando”, la exesposa de Crespo se enteró de los abusos en contra de su hija a finales de octubre de 2020. Ella dijo que inmediatamente le reclamó al actor y que este reconoció lo que había hecho, pero le dijo que la culpa era de la niña, reseña Telemundo.

“Mi hija menor se acercó a mí para decirme que no quería ir con su papá. Yo le pregunté por qué y me dijo que desde que tenía la edad de cinco años su papá comenzó a tocar su cuerpo. Y mientras ella crecía, las agresiones sexuales fueron aumentando”, reveló la madre de la víctima.

La niña confesó que el cantante le realizó una prueba de embarazo tras comentarle que tenía un retraso en su periodo menstrual. “Cuando llegó mi periodo a la edad de 13 años, una vez tardó en bajarme. Le comenté a mi papá y decidió hacerme una prueba de embarazo".

El cantante Kalimba se pronuncia

Desde que el actor Ricardo Crespo fue detenido por presuntamente abusar sexualmente de su hija menor de edad, muchas figuras públicas de México se han pronunciado. Entre ellas se encuentra el cantante Kalimba, quien recordó cuando en el año 2011 él también fue acusado del mismo cargo que enfrenta el ex Garibaldi.

En una entrevista para el programa “Despierta América”, Kalimba habló sobre la manera en que este tipo de acusaciones son abordadas tanto por los medios de comunicación como por la sociedad. Por ese motivo, el exintegrante de OV7 decidió mantener una postura imparcial sobre el caso de Crespo.

“Yo no me voy meter a decir que pobrecito porque no sé si lo hizo, tampoco puedo decir pobrecita ella porque no sé si es mentira. No puedo inclinar la balanza hacia ningún lugar”, comentó el cantante de 38 años.

Espera que el ex Garibaldi "encuentre paz"

Kalimba dijo que su deseo es que se haga justicia en el caso del ex Garibaldi y que tanto él como la víctima “puedan encontrar paz”. Sin embargo, opinó que las personas que no saben lo que está ocurriendo dentro de la investigación no deberían defender a ninguna de las partes involucradas.

“Yo no conozco al actor y no conozco cada caso, solo entre él y la persona que lo acusa está la verdad y para eso existe un juez, una ley. Fuera de eso, todos los que podamos participar alrededor debemos ser inteligentes y debemos entender que ninguno tiene la verdad”, dijo.

