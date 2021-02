Thalía y su cuerpo estilizado siempre ha sido objeto de polémicas debido a que se afirma que la cantante se operó hace algunos años para quitarse las costillas y así definir su cintura, que a sus 49 años pareciera ser la de una muñeca Barbie.

Nuevamente la controversia de que si se operó o no se operó salta a la palestra pública, después que la intérprete de “No me acuerdo” a través de un video en la plataforma TikTok apareciera aclarando la situación a su buen estilo, con buen humor mientras dejaba un reto a quienes dudan de la naturalidad de las medidas de su cuerpo.

“Esta mujer toda 'fake', se sacó las costillas para tener ese cuerpazo. Enséñame tu rutina de ejercicios, enseñamela, estar sentadota en el sillón o tiradota en la cama, enséñame tu rutina de ejercicios”, se escucha decir a Thalía con un movimiento de cámara que le deja su rostro en primer plano.

La cantante completó el suspenso en su video con un tema musical de fondo propio de un melodrama, con lo que quiso bromear para callar las críticas de los usuarios de las redes que aún dudan de que sea su genética y el entrenamiento constante, la verdadera causa de su delgada cintura.

El reto de Thalía genera nueva polémica

Aunque algunos de los usuarios respondieron de forma positiva a la broma de Thalía en el que reta a mostrar su rutina de ejercicios para callar las críticas de su cintura, otros no recibieron de forma jocosa el video de la cantante mexicana.

“No es nada graciosa”, “Qué odiosa, te sorprendería saber cuántas mujeres no tenemos ninguna rutina de ejercicios y nos vale madres”, “Con mucho filtro”, “No es que sea ‘fake’ es que ya no está para muchas cosas”, son algunos de los comentarios de quienes no recibieron con buen humor las palabras de la súper estrella.

Y es que para muchos seguidores, el cuerpo de Thalía y su envidiada cintura resulta algo imposible si no es producto de una cirugía. Sin embargo, la artista en su juventud siempre mostró una figura con unas medidas proporcionadas en la que destacaba su cintura.

A ello se agrega que Thalía es una de las artistas que se ha convertido en una referencia internacional en el mundo de la moda, por su refinado gusto por las prendas que luce y que presume desde su cuenta Instagram. Esa inclinación la llevó a crear una marca con la que comercializa ropa, calzados y accesorios para las féminas.

