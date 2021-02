Tras su retirada del boxeo Floyd Mayweather (43) se ha caracterizado por disfrutar los frutos económicos que le dejó su carrera deportiva. Signos de esta ostentación quedaron reflejados en el costoso regalo que le dio a su nieto de poco más de un mes de vida y que dejó con la boca abierta a muchos.

Regalo de lujo

El mes pasado la hija de "Money", Iyanna Mayweather (20), tuvo a su hijo Kentrell Jr. junto al rapero estadounidense NBA YoungBoy (21). El primer nieto del multicampeón mundial se ganó inmediatamente el corazón de su abuelo, quien lo dejó claro regalándole un costoso reloj Rolex.

Fue a través de sus redes sociales que Iyanna, o Yaya, compartió la imagen del pequeño mostrado su nuevo reloj de oro incrustado de diamantes. "Le consiguió su primer Rolex", escribió la joven.

Según reporta The Sun, el nuevo reloj del pequeño de cinco semanas se trata del modelo Oyster Perpetual Datejust, el cual tiene un precio inicial de 45 mil dólares. Sin embargo, el reloj de Kentrell Jr. está lleno de diamantes en su correa y en su esfera, "lo que podría elevar su costo a las seis cifras", según el tabloide británico.

El reloj no fue el único regalo para Kentrell, ya que el exboxeador sacó al pequeño a dar un paseo en su jet privado. "Primer viaje en avión", dice la historia que compartió Yaya en la que se puede ver a su padre y su hijo.

Coleccionista de relojes

El gusto por los relojes de Mayweather no es algo nuevo, y recurrentemente se lo ve con estos accesorios en diferentes eventos, incluso en entrevistas recientas ha declarado que "cuando me voy de vacaciones 30 días, me llevo 30 relojes".

Dentro de su espectacular colección se encuentra un reloj del modelo "Billionaire" de la marca Jacob and Co., el cual tiene un precio de 19 millones de dólares.

