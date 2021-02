Durante este jueves, la cantante Paloma Mami sorprendió a sus seguidores al lanzar el video musical de "Religiosa", su nueva canción.

La intérprete chilena hace apenas un día había comunicado a través de Instagram que iba a estrenar este nuevo sencillo y además, aprovechó de informar a sus fans ya pueden reservar su primer disco, Sueños de Dalí.

Video musical con su novio

Paloma Mami lanzó un video musical en donde ella es la protagonista junto a su novio, Roa. La producción combina tomas profesionales con algunas más caseras, en donde presumen el amor que se tienen.

Y esto no es una novedad pues recordemos que los cantantes son una de las parejas más sólidas del espectáculo latinoamericano, y en sus ya varios años de relación nunca han existido rumores de un posible quiebre.

Prueba del amor que se tienen, es que Paloma pasó gran parte de la pandemia de coronavirus confinada junto a su pareja, Roa, en el país natal de él, Puerto Rico.

Y la canción se puede considerar una declaración de amor. "Con tu mirada yo me envicié / A tu lado no hay días grise' / Pa' siempre quiero que tú me cuide' / No me gusta cuando te despides" es una de las estrofas de la canción.

Su nuevo disco

Como se mencionó, la canción es parte del nuevo disco de Paloma Mami, "Sueños de Dalí", que se lanzará el próximo domingo 21 de marzo.

De acuerdo a la información que entrega Apple Music, el álbum contendrá 11 canciones, entre las que se incluye Mami, Goteo, For Ya y su reciente lanzamiento, Religiosa.

Canciones del nuevo disco de Paloma Mami, Sueños de Dalí

