Difíciles son los momentos que vive la abuela de Thalía, Eva Mange, luego que decidiera dejar la casa de retiro en la que se encontraba debido a presuntos maltratos recibidos.

A esto, se le suma un diagnóstico de derrame pleural en sus dos pulmones, lo que mantiene preocupada a la familia de la cantante mexicana.

La actriz Laura Zapata (hermana de Thalía) fue la encargada de acompañar a Mange para que le realizaran unos chequeos médicos, instancia en la que se descubrió la lamentable noticia.

¿Qué dijo Zapata?

Por medio de un comunicado en su cuenta de Twitter, Zapata señaló que "las doctoras que acompañaron a mi abuela en su traslado a la casa, se dieron cuenta de lo que jamás se percataron en el asilo saliente. A su llegada al hospital, se le detectó un derrame pleural dentro del diagnóstico médico".

"Agradezco profundamente las muestras de amor y cariño hacia mi abuela y pido de corazón continúen sus oraciones para que se restablezca por completo", agregó.

A mis amigos con cariño❤️ pic.twitter.com/aQEk9rOVlW — Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) February 16, 2021

También comentó que directivos de dicho centro de atención para adultos mayores "me tuvieron secuestrada porque ellos querían que yo firmara un parte médico mentiroso, tendencioso y absurdo. Entonces, no iba a firmar una reseña mentirosa"

"(Me dijeron) que entonces si no lo firmaba no podía salir. Dije que entonces me tenían secuestrada. Empecé a enviar mensajes y claro que me liberaron sin tener yo que firmar nada", consignó Infobae.

La actriz mexicana ha subido varias fotografías a redes sociales acompañada de su abuela, que tiene una avanzada edad, pero que se ha hecho conocida a lo largo de los años.

