Disney dio a conocer este martes un nuevo adelanto de "Cruella", película de la distinguida producción estadounidense, cuyo trailer se publicará mañana miércoles.

Tras el anuncio, todas las miradas se enfocaron en el aspecto que tendrá Emma Stone, quien encarnará el recordado personaje de Cruella de Vil.

A muchos les sorprendió la irreconocible apariencia de la actriz, que al parecer dará un giro respecto a los papeles que protagonizó en otras películas.

El nuevo aspecto de Emma Stone

En la nueva imagen publicada por Disney, se puede ver el notorio cambio en su pelo (mitad blanco y mitad negro) y el uso de maquillaje oscuro en la zona de sus ojos, tal como lucía Cruella en otras adaptaciones.

Hello, Cruel World. New Trailer Tomorrow. pic.twitter.com/oAFK0epmbB — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) February 16, 2021

Cabe destacar que en agosto del 2019 ya se había revelado un primer adelanto de Emma Stone como Cruella, esa vez, acompañada de tres tiernos dálmatas.

La cinta llegará a los cines en mayo de este año y algunos ya especulan con la posibilidad de que pueda verse a través de la plataforma de Disney Plus.

Disney

Comparan a Emma Stone con Madonna

Al revelarse este nuevo póster correspondiente a la película, muchos internautas comenzaron a comparar a Emma Stone con Madonna, por su aspecto físico.

Emma Stone como Cruella de Vil en el primer póster de “Cruella”, aunque parece la portada de un disco ochentero de Madonna



Mañana sale el tráiler y estrenará ahorita nomás en mayo en Disney+ pic.twitter.com/dBfW9nX8s3 — Maykoll Calderón (@SoyAlPacine) February 16, 2021

This looks like a 90's Madonna album cover. I mean that as a compliment. https://t.co/ci8YUR4zXf — Scott Mendelson (@ScottMendelson) February 16, 2021

Getting vintage Madonna vibes from this #Cruella poster. Trailer drops tomorrow. Film arrives May 28, 2021. pic.twitter.com/qCRjBtcpVu — Erik Davis (@ErikDavis) February 16, 2021

cruella does look like madonna an awful lot pic.twitter.com/6RTeRXFZYZ — The Fashion Girl (@LilyJamesGrl) February 16, 2021

The Cruella poster is giving me serious Madonna 89 vibes pic.twitter.com/6fVKOCtHQ6 — MarcFC 007 (@marcfc) February 16, 2021

