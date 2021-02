La actriz estadounidense Vanessa Hudgens (32 años) remeció las redes sociales al publicar en las últimas horas una foto con su nueva pareja, lo que sorprendió a sus seguidores.

Se trata del reconocido beisbolista Cole Tucker, de 24 años, con quien subió una foto en el "Día de los Enamorados".

Quien interpretara a Gabriella en "High School Musical" no escondió su profundo amor por el deportista y compartió una imagen donde aparecen besándose.

La pareja de Vanessa Hudgens

"It’s you, it’s me, it’s us (eres tú, soy yo, somos nosotros)", expresó la destacada cantante en su cuenta personal de Instagram.

El post se llenó rápidamente de tiernos comentarios, e incluso de mensajes de celebridades como Sophie Turner y Joe Jonas, que fueron padres hace un tiempo atrás.

A la fotografía también reaccionó la propia pareja de la artista, que expresó: "Big love (gran amor)". La respuesta de Hudgens no se hizo esperar y expuso: "The biggest (el más grande)".

Por su parte, Tucker también compartió un registro en sus redes, celebrando el 14 de febrero junto a la cantante.

