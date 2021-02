Las hermanas Kardashian-Jenner no dejan de causar furor en las redes sociales. Kim Kardashian, Kendall y Kylie Jenner han mostrado su lado más sensual al posar en una sesión fotográfica con diminutas prendas de vestir en color rojo que forman parte de la nueva colección "SKIMS Fits Everybody Valentine's Day".

Desde el día de su lanzamiento, el pasado 14 de febrero, las hermanas han compartido muchas fotografías en sus respectivas cuentas de Instagram, donde se les puede ver posando encima de un podio color rosa, mostrando sus atributos.

Kim Kardashian, de 40 años, también ha compartido varios videos del detrás de cámara de la sexy campaña publicitaria. En uno de los clips, se puede ver a la estrella saboreando una crema batida. Mientras que en otra grabación aparece tendida en una cama mientras le escriben en la parte baja de su abdomen el nombre de la marca.

Locura por Kim Kardashian

Los seguidores de la protagonista del reality "Keeping Up with the Kardashian" no han pasado por alto ninguna de las publicaciones sobre el lanzamiento de la nueva colección de ropa íntima. Aunque están acostumbrados a las despampanantes imágenes que comparte la magnate de la moda, también enloquecieron con el clip que dura 24 segundos.

En pocas horas, la publicación alcanzó más de un millón de "likes" y miles de comentarios. "Dios mío tu belleza es tan real", "Tú si sabes sorprendernos desde muy temprano", "OMG", "Son estos momentos los que nunca olvidaré. Te amo, Kim", son partes de algunas de las reacciones que se pueden leer al pie del video.

Sigue polémica por obra de North

Mientras Kim Kardashian parece estar muy concentrada en su labor empresarial con la nueva colección de ropa íntima, su hija North West, de 7 años, recibió una invitación a conocer la exhibición interactiva "Bob Ross Experience" en el Museo Muncie, Indiana.

Una fuente cercana de Bob Ross Inc. informó al portal de noticias TMZ que tras conocer sobre la polémica pintura de la pequeña, han quedado sorprendidos y le extendieron una invitación para conocer el museo.

"Todos en la compañía del pintor estadounidense fallecido e icónico están encantados con la aparente influencia de Bob en una nueva generación representada por North", dijo.

Recientemente, la socialité subió una foto a Instagram en la que aparecía el cuadro pintado supuestamente por su hija. "Mi pequeña artista, North", comentó arriba de la pintura al óleo.

Sin embargo, los seguidores lanzaron duras críticas, pues no creen que la niña haya tenido la capacidad de hacer la obra, a lo que ella respondió enfurecida defendiendo a su hija mayor.

Todo sobre Kim Kardashian